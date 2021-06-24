بوتاس: من الخطأ الاعتقاد بأنّ علاقتي بمرسيدس انهارت

استشاط بوتاس غضبًا عبر اللاسلكي مع فريقه حيال قرار عدم اتّباع استراتيجيّة التوقّفين في ظلّ معاناته على صعيد عمر إطاراته في المراحل الأخيرة من سباق بول ريكار، وهو ما سمح لسيرجيو بيريز بتجاوزه واقتناص المركز الثالث.

وكان بوتاس قد مرّ ببداية صعبة لموسم 2021 وفشل في إكمال أيّ سباقٍ في مركزٍ أفضل من الثالث، بينما لم يصل رصيد نقاطه إلى ثلث رصيد زميله لويس هاميلتون.

وتأتي هذه التأدية في وقتٍ يقع فيه مستقبل بوتاس تحت المجهر وسط تكهّنات واسعة، حيث ينتهي عقده مع مرسيدس نهاية العام الجاري بالتوازي مع إمكانيّة تعويضه بجورج راسل ناشئ مرسيدس لموسم 2022.

وبحديثه إلى قناة "موتورسبورت تي في" أمسٍ الجمعة، شكّك خوان بابلو مونتويا في العلاقة بين بوتاس ومرسيدس، حيث يعتقد بأنّ ذلك سيُسرّع اتّخاذ الفريق لقراره.

لكنّ بوتاس أوضح أنّ غضبه عبر اللاسلكي لم يكن علامة على انهيار العلاقة بينه وبين فريقه.

وقال حيال ذلك: "يُمكنني أن أكون مباشرًا للغاية حيال ذلك، تلك النظرة خاطئة بالكاملة".

وأضاف: "لدينا علاقة جيّدة مع الفريق. لا توجد أيّة مشاكل. تلك المواقف طبيعيّة".

وأردف: "أنا متأكّدٌ من أنّه لم يتمّ بثّ كلّ شيء في السابق، وما جمعنا كفريق حتّى الآن هو صراحتنا الدائمة وصدقنا في حال شعر أحدنا بوجود مجالٍ للتحسّن".

وأكمل: "لذا لا جديد، كلّ شيء على ما يرام".

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد رحّب برسالة بوتاس الغاضبة في بول ريكار، حيث كان سعيدًا بعدم إخفاء الفنلندي لمشاعره.

وشعرت بوتاس أنّ بوسعه أن يكون مباشرًا أكثر مع الفريق في ما يتعلّق بالمحادثات اللاسلكيّة وآرائه في الاستراتيجيّة، لكنّه كان سعيدًا بتقبّل وولف لذلك بشكلٍ جيّد.

وقال الفنلندي: "أنا سعيدٌ لترحيبه بذلك، لكن من الواضح أنّني لم أكن سعيدًا في ذلك الوضع.

وأضاف: "لكن ذلك هو التسابق وتلك هي العواطف. كما من الصعب وصف الشعور عندما تكون داخل السيارة. لسنا في حفلة شاي، بل في إحدى رياضات القمّة".

وأكمل: "أريد تقديم أداء جيّد وأريد من الفريق القيام بعملٍ جيّد. هناك عواطف حتّى بالنسبة لفنلندي".

وبخصوص مسألة تجديد العقد، اعترف بوتاس بأنّ ذلك ليس بالوضع الجديد، بالنظر إلى أنّه حصل على عقدٍ بعاملٍ واحد في كلّ مرّة مع مرسيدس، لكنّه شعر بأنّ الوقت الحالي غير مناسب للتفاوض بشأن صفقة جديدة.

وقال حيال ذلك: "يعلم الجميع كي تعمل هذه الرياضة: لو قدّمن النتائج فستحصل على المقعد الذي تستحقّه".

وأكمل: "لكن لو لم تُقدّم النتائج، فإنّ الفريق سيشعر بحاجة لتغيير السائق وسيفعل ذلك. الأمر بغاية البساطة في هذه الرياضة. هناك 16 سباقًا متبقيًا، ويعلم الفريق ما أنا قادرٌ على فعله وكم كنت قيّمًا في الأعوام الأخيرة على صعيد إحراز البطولة".

وأردف: "لم يحن وقت تلك المحادثات بعد. نحن الآن في بداية سلسلة من ثلاثة سباقات، وذلك مكمن تركيزنا الآن، أنا متأكّدٌ من أنّنا سنحصل على بعض الوقت للتباحث في الأسابيع التي لا نتسابق فيها".

واختتم حديثه بالقول: "لكن ذلك هو الوضع وذلك هو موقعي الآن. أحتاج لاستغلال كلّ النتائج، الأمر بتلك البساطة".