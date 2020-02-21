بوتاس: منافسو مرسيدس سيُواجهون صعوبة لنسخ نظام "داس"

ألهبت مرسيدس الأحاديث الدائرة في برشلونة وخارجها في اليوم الثاني من التجارب الشتويّة لبطولة العالم للفورمولا واحد عندما انطلقت في اختبار نظامها الجديد "داس".

وسمح النظام لبوتاس وزميله لويس هاميلتون بتعديل زاوية توجيه الإطارَين الأماميين على سيارة "دبليو11" من خلال سحب المقود نحوهما داخل قمرة القيادة.

وعبّر الفريق عن ثقته في قانونيّة النظام، بينما لم تُشر "فيا" إلى أيّة مخاوف بشأن السلامة عند استخدامه.

وقال بوتاس: "من الواضح أنّه من الرائع أن نكون الفريق الوحيد الذي يستخدم هكذا نظام. أعتقد بأنّه يؤكّد على وجود بعض العقول الرائعة في فريقنا".

وأضاف: "بالتأكيد ليس ذلك بالشيء الذي يسهل تصنيعه وتصميمه وجعله يعمل بالكيفيّة التي هو عليها الآن".

وأردف: "لا نزال بصدد معرفة المزيد عنه وعن إمكانيّاته، لكنّني أعتقد بأنّه في ظروفٍ معيّنة فإنّه قد يكون جيّدًا حقًا. سيظهر ذلك في مرحلة من العام في ظروفٍ وعلى حلبات مختلفة. لكنّه مثيرٌ للإعجاب".

وعندما سُئل عن أوّل مرّة علم بها بهذا النظام، قال بوتاس: "علمت بوجوده منذ وقتٍ طويل. ليس هذا بالمشروع السريع. أعتقد بأنّ أوّل مرّة سمعت فيها بوجوده كانت قبل قرابة عامٍ أو شيء من ذاك القبيل".

وكان سيباستيان فيتيل سائق فيراري قد قال بالأمس أنّه يشعر بأنّ استخدام النظام قد يُخلّف شعورًا "غريبًا" بالنسبة لسائقَي مرسيدس، مُقارنًا إيّاه بالركض من دون حذاء ركض.

لكنّ بوتاس شدّد على أنّه شعر بأنّ استخدامه سهل، كما كشف بأنّ الفريق تمكّن من تضمين نظام "داس" في جهاز المحاكاة.

وقال الفنلندي: "لا تشعر بأنّه غريبٌ. يعمل النظام بطريقة جيّدة جدًا. إنّه متين، ولا يتسبّب في أيّ شيء مسلٍ، تقوم فقط بتحريك المقود إن أردت ذلك".

وأكمل: "كان بوسعنا محاكاته بطرقٍ مختلفة، واختباره من خلال بعض أدوات المحاكاة قبل استخادمه على السيارة".

وأضاف: "لم تكن هناك أيّة صعوبات حقًا. تمّ تصميمه بعناية واستخدامه سهلٌ ولا توجد أيّة مشاكل ببساطة".

وبدا بوتاس متأكّدًا من أنّ الفريق لم يكن ليستثمر الكثير من الوقت والجهد في تطوير نظام "داس" لو لم يكن قانونيًا، مُضيفًا أنّه سيكون من الصعب على منافسي مرسيدس تصميم نسخهم الخاصة.

وقال حيال ذلك: "لا أعتقد بأنّ فريقنا كان ليبدأ تصميم شيء كهذا لو اعتقد بأنّه قد يتمّ حظره. أعتقد بأنّنا مرتاحون حيال القوانين".

وأضاف: "أمّا بالنسبة للفرق الأخرى فأعتقد بأنّهم سيُفكّرون فيه، وأنا متأكّدٌ من أنّهم يُقيّمون إن كان من المجدي استثمار ذلك القدر من الوقت والجهد لمحاولة تصنيعه لهذا العام".

واختتم حديثه بالقول: "كان مشروعًا كبيرًا بالنسبة إلينا، وسيكون من الصعب نسخه. آمل أن نحظى بأفضليّة من خلاله. نتواجد في موقعٍ جيّد أمام بقيّة الفرق من تلك الناحية".