بوتاس معجب بقلة أخطاء زميله جو ضمن موسمه الأول في الفورمولا واحد
أبدى فالتيري بوتاس إعجابه بقلة أخطاء زميله في صفوف ألفا روميو جو غوانيو خلال موسم الصيني الأول في الفورمولا واحد، واصفًا ذلك "بأكبر نقاط قوته".
صعد جو إلى الفورمولا واحد العام الماضي مع ألفا روميو، ليكوّن تشكيلة جديدة بالكامل للفريق المتمركز في سويسرا بجوار بوتاس الذي انضم للفريق قادمًا من مرسيدس.
وبينما سجّل بوتاس 49 من نقاط ألفا روميو الـ 55 في موسم 2022، لكنّ جو نال الإشادة إثر تأدياته خلال موسمه الأول، إذ كان المركز الثامن في كندا أفضل نتائجه مع الفريق.
ويتفق بوتاس بأن جو قد فاجأ الكثيرين خلال موسمه الأول في الفورمولا واحد، مُشيرًا إلى أنه ارتكب أخطاء قليلة للغاية بالمقارنة مع العديد من الناشئين الآخرين.
فقال: "أقوى نقاط قوته هذا الموسم كانت أنه لم يرتكب في الواقع أية أخطاء. ليس ذلك مضمونًا وأنت ناشئ، ونحن في رياضة من السهل للغاية فيها أن تحاول وتضغط أكثر من اللازم وترتكب أخطاء سخيفة".
وأضاف: "لكنه كان جيدًا للغاية في منح نفسه الوقت من أجل أن يتطور ولم يرغب بتحقيق أمور أسرع من اللازم. لقد كان قادرًا على التقدم خطوة بخطوة، على صعيد وتيرتي التصفيات والسباق".
وتابع: "معرفته التقنية تتحسن مع الوقت، كما أنه يكتسب ثقة أكبر في اختيار الإعدادات المناسبة له. كان من الجيد رؤيته يتقدم بهذا الشكل".
هذا ويرى الفنلندي أنه وجو قد كوّنا "علاقة زمالة جيدة" وأن هنالك "احترامًا متبادلًا" بينهما.
فقال: "بوسعنا العمل سويًا على نحوٍ جيد للغاية. وذلك مهم لفريق يحاول إحراز التقدم، كون عكس ذلك لن يساعد الفريق في أي شيء".
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