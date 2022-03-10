بوتاس: معاناة ألفا روميو في تجارب برشلونة أصبحت خلفنا

عانت الحظيرة السويسريّة من أوقات صعبة في التجارب الشتويّة الأولى للفورمولا واحد في برشلونة بعد معاناة سيارتها من الارتدادات المفرطة التي لم يتمكّن الفريق من حلّها في إسبانيا.

لكن بعد عملٍ مكثّف في مصنع الفريق، تمّ تحسين السيارة والإعدادات ما سمح بإكمال برنامج الخميس بين بوتاس وزميله غوانيو جو في البحرين.

وفي ظلّ إكمال السائقين ما مجموعه 120 لفّة، مع حلول بوتاس سابعًا في جدول الأزمنة، قال الفنلندي أنّ ألفا روميو في وضعٍ مختلفٍ بالكامل عن الذي كانت فيه في إسبانيا.

وقال حيال ذلك: "تبدو جميع المشاكل التي واجهناها في برشلونة خلفنا الآن. ذلك إيجابي. أن تكون قادرًا على فعل ذلك في أسبوع لهو أمرٌ حاسمٌ كي نتمكّن من إكمال هذه اللفّات".

وأردف: "تمكّنا أخيرًا من العمل على الإعدادات، واكتشاف كيفيّة استجابة السيارة وما تحتاجه وما هو سلوكها. وكان من الرائع رؤية التقدّم على مدار اليوم والشعور به".

وقال بوتاس أنّ ألفا روميو لم تُوقف مشكلة الارتدادات من التأثير عليها فقط، بل أزالت المشكلة بالكامل.

وقال في هذا الصدد: "لم نواجه أيّة مشاكل اليوم. أنا متأكّدٌ من أنّ جميع الفرق الأخرى تُشغّل سياراتها بإعدادات بها تضحيات".

وأضاف: "لكنّنا في موقعٍ الآن لا نواجه فيه أيّ مشكلة على الإطلاق على صعيد الراحة أو الموثوقيّة. ذلك إيجابي".

واعترف بوتاس بوجود شعورٍ بالارتياح في الفريق بأكمله حيال هذا اليوم، وذلك على إثر التأخّر الكبير للفريق بعد برشلونة.

وقال: "دائمًا ما تهدف لحلّ مشاكلك، لكنّك لا تعلم مطلقًا إلى أن تدخل الحلبة. كما أنّ هذه حلبة مختلفة بالكامل. هناك مطبّات مختلفة، والسرعات أعلى على بعض الخطوط المستقيمة. لذا من الجيّد أنّنا لم نواجه أيّة مشاكل".

واختتم بالقول: "كان بوسعي رؤية بعض الوجوه المتوتّرة صباحًا على أمل أن يسير كلّ شيء بشكلٍ سلس، أمّا الآن فقد رأيت بعض الوجوه السعيدة".