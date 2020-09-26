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بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 

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بوتاس: مركز الانطلاق الثالث "جيد للغاية" في سوتشي 
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يرى فالتيري بوتاس سائق مرسيدس أن مركز الانطلاق الثالث لسباق جائزة روسيا الكبرى على حلبة سوتشي "جيد للغاية"، خاصة وأنه سينطلق على الإطارات "المناسبة".

بدت وتيرة بوتاس قوية للغاية طوال التجارب الحرة يومي الجمعة والسبت، حيث حقق المركز الأول في حصتي يوم الجمعة، بينما احتل المركز الثاني في التجارب الحرة الثالثة خلف زميله لويس هاميلتون.

وخلال التصفيات واصل الفنلندي وتيرته القوية خلال القسمين الأول والثاني، لكنه تراجع خلف زميله ومن ثم خلف ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل الذي اعتمد الإطارات اللينة "سوفت"، وفصل سائقَي السهام الفضية.

وكشف الهولندي أنه لم يكن يتوقع الانطلاق ثانياً بين سيارتي مرسيدس، نظراً لوتيرة العلامة الألمانية القوية على الحلبة الروسية.

ويرى بوتاس أن وتيرته كانت جيدة طوال التجارب الحرة و أول قسمَين من التصفيات كذلك،بينما لم يتمكن من التحسّن أكثر خلال القسم الثالث.

فقال: "لقد كانت الوتيرة جيدة طوال عطلة نهاية الأسبوع، شعرت أنها كانت جيدة خلال القسمين الأول والثاني".

وأكمل: "لكن بصراحة، خلال القسم الثالث تحسنتُ بعض الشيء لكن من الواضح أن الآخرين حققوا المزيد من التحسن".

وتابع: "أعتقد أنها حلبة حساسة لنوعية الإطارات والقدرة على الوصول بها إلى نافذة الأداء المناسبة".

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وكشف الفنلندي أن الإطارات كانت باردة للغاية خلال طلعته الأولى في القسم الثالث.

فقال: "كانت إطاراتي باردة جداً في طلعتي الأولى من القسم الثالث، لا أدري".

وأكمل: "خلال طلعتي الثانية، لم يكن بوسعي القيادة بأسرع من ذلك، لذا لدينا بعض علامات الاستفهام في هذه الناحية".

وأردف: "لكنني أعتقد أن المركز الثالث جيد للغاية للانطلاق هنا في سوتشي، وأعتقد أنني على خيار الإطارات الصحيح كذلك".

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وكرّر سائق مرسيدس تأكيده على أن اختيار الإطارات سيلعب لصالحه بالرغم من انطلاقه ثالثاً.

فقال: "أذكر أنني انطلقت ثالثاً هنا في الماضي (روسيا 2017، حيث كان ذلك فوزه الأول في البطولة)، وأذكر تماماً كيف سارت الأمور".

وأكمل: "لذا، أنا واثق من قدرتي على تكرار ذلك".

واختتم: "أنا أعتقد حقاً بأنه لدي أفضلية مع إطارات ’ميديوم’ خلال القسم الأول للسباق، لذا ما زالت لدي أوراق في جعبتي لألعبها".

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قائمة الفرق مرسيدس
الكاتب خلدون يونس

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