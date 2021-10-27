بوتاس: مرسيدس لم تجد أية مشكلة فيما تبقى لديّ من محركات

استعمل بوتاس محركه السادس الجديد في جولة أوستن، ما أدى لتراجعه خمسة مراكز على شبكة الانطلاق حتى المركز التاسع. ولم ينجح في السباق إلا بتحقيق المركز السادس.

وهذه هي ثالث عقوبة يتلقاها الفنلندي، حيث انطلق من آخر الترتيب في إيطاليا، ومن المركز 15 في روسيا.

حيث قال: "آمل حقاً أن نكون قد انتهينا من هذه المسألة. أعتقد أن كلا المحركين المتبقيين لي بحالة جيدة. لم نكتشف أية مشاكل فيهما، لذا آمل أن أكمل الموسم من دون عقوبات أخرى!".

وتابع: "خاصة وأننا ضمن معركة اللقب، فإن أي تراجع إضافي سيؤثر بالتأكيد على المنافسة".

وأكمل: "أعتقد أن الحظ عاندني، عادة قبل وضع أي محرك يتوجب إكمال كامل التجارب واختبارات الموثوقية، ونظرياً من المفترض أن لا توجد مشاكل".

واسترسل: "لكنه مجرد حظ عاثر، تعرضنا للمزيد من المشاكل ولم يحالفنا الحظ. لكنني آمل حقاً أن تكون هذه المسألة قد انتهت".

وأشار بوتاس إلى أنّه وبعد التصفيات كان من الصعب التقدم بوجود أربع سيارات: فيراري ومكلارين أمامه.

فقال: "كان ذلك صعباً، كما توقعت. ما زاد الأمر صعوبة أنني كنت في البداية خلف ألفا تاوري. من الواضح أنني خسرت بعض الوقت نتيجة لذلك".

وأكمل: "للأسف، لم تكن هناك أية مساعدة على هيئة سيارة أمان أو أي شيء كهذا، لذا حققت بعض التقدم، لكن ببطء".

وفيما يتعلق بسباق المكسيك المقبل قال الفنلندي: "أعتقد أنه سيكون صعباً لا شك في ذلك. أعتقد أن ريد بُل لطالما كانت جيدة هناك، وحدة الطاقة لديهم جيدة بالرغم من ارتفاع الحلبة عن سطح البحر".

واختتم: "لا أتوقع جولة سهلة، لكننا سنخوض السباق ونحاول تسجيل نقاط أكثر منهم".