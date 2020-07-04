بوتاس: مرسيدس في عالمها الخاص في النمسا

تمكّن بوتاس من تسجيل أسرع زمن خلال أولى محاولاته في القسم الثالث من التجارب التأهيلية، إذ وأثناء سعيه إلى تحسين زمنه في محاولته الأخيرة اقترف خطأً وخرج عن حدود الحلبة عند خروجه من المنعطف الرابع، ولكن ذلك لم يؤثّر على نتيجته النهائية مع فشل زميله بالفريق من تحسين زمنه بمقدارٍ كبير.

وقال الفنلندي فور خروجه من سيارته السوداء بأنّ مرسيدس تُسابق في عالمها الخاص في النمسا إذ بالإمكان ملاحظة ذلك، حيث تقدّمت بفارق أكثر من نصف ثانية عن فريق ريد بُل الذي حلّ في المركز الثالث مع السائق الهولندي ماكس فيرشتابن.

"إنه شعورٌ جيد" قال بوتاس، مضيفًا "لقد افتقدته. من الرائع دفع السيارة إلى حدودها القصوى، إذ كنت أجهز نفسي لهذه اللّحظة منذ فترةٍ طويلة. لديّ شعورٌ جيد جدًا".

وأكمل "لا يُمكنك قول أكثر من ذلك. قام الفريق بعملٍ رائع إذ يبدو بأننا نتسابق في عالمنا الخاص. من المثير رؤية ذلك إذ ما زلنا خلال التجارب التأهيلية الأولى من الموسم، ولكني مندهش حقًا. لذلك كلّ الشكر إلى جميع العاملين في الفريق وفي جميع المصانع".

واختتم "من الرائع قيادة هذه السيارة، ولكن ما يهمّ في النهاية هو يوم الغد".