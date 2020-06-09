بوتاس: مرسيدس تعلّمت الكثير حول إجراءات الفورمولا واحد الجديدة بخصوص وباء كورونا

من أجل تعزيز استعداداتها لانطلاقة الموسم المؤجّلة في 5 يوليو المقبل في النمسا، تُجري مرسيدس يومَي اختبارات على حلبة سيلفرستون هذا الأسبوع.

وتُقام التجارب بسيارة "دبليو09" من موسم 2018، ما يسمح لها بقطع المسافات التي تريدها كون السيارات القديمة لا تخضع لقيود التجارب في الفورمولا واحد.

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وكانت مرسيدس حريصة على إكمال تجارب لمحاكاة سباقٍ كامل للتدرّب على البروتوكولات الجديدة لعودة الفورمولا واحد إثر أزمة وباء "كوفيد-19"، وحاولت بالفعل تطبيق قيود التباعد الاجتماعيّ وارتداء الأقنعة.

وكان بوتاس من جلس خلف مقود سيارة "دبليو09" اليوم الثلاثاء، على أن يستلمها زميله لويس هاميلتون غدًا الأربعاء.

وقال الفنلندي: "أعتقد بأنّ اليوم كان مفيدًا جدًا بالنسبة للفريق. من الواضح أنّه بالنظر إلى ابتعاد الجميع عن التسابق وبيئة المرآب لفترة طويلة، إلى جانب القوانين الكثيرة الجديدة، فإنّنا احتجنا لأن نكون حذرين حيال مسائل السلامة المختلفة، وكان من الجيّد التدرّب على ذلك".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا تعلّمنا الكثير خلال اليوم، كيفيّة القيام بالأمور بكفاءة أعلى والتأكّد من أنّ الجميع سيكون على ما يرام حالما نبدأ التسابق في النهاية".

وأردف: "أحببت التواجد في السيارة مجدّدًا، ولا يسعني الانتظار الآن حتّى سباق النمسا من أجل العودة للتسابق قريبًا".

وأكملت مرسيدس عددًا من الإجراءات والتدابير المعدّلة تحضيرًا لعطلة نهاية أسبوع السباق في النمسا، بما في ذلك انطلاقة كاملة على شبكة الانطلاق.

إذ أنّ إجراءات شبكة الانطلاق قد تمّ تعديلها بشكلٍ كبير بالنسبة للأحداث المغلقة من أجل ضمان الاقتصار على الموظّفين الضرورين فقط.

وكانت مرسيدس قد أجرت مؤخّرًا تحاليل لجميع أعضاء فريقها وأكّدت أنّ جميع الحاضرين في سيلفرستون اليوم الثلاثاء كانت تحاليلهم سلبيّة.

وارتدى جميع أعضاء الفريق كمامات طبيّة، بينما ارتدى بعض المهندسين حاجب وجه كامل عند اقترابهم من بوتاس في السيارة، وكذلك الحال عند ربط أحزمته في قمرة القيادة.

وتُسجّل تجارب مرسيدس العودة الأولى لأيّ فريق فورمولا واحد إلى الحلبة منذ نهاية التجارب الشتويّة في برشلونة نهاية فبراير الماضي.

كما ستجري فيراري اختبارات خاصة في الأيّام المقبلة، لكنّ مكلارين في المقابل أكّدت عدم قدرتها على إجراء أيّة تجارب بسيارة فورمولا واحد قديمة.