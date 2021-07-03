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بوتاس: مرسيدس تبدو أفضل بكثير من الأسبوع الماضي

من قبل:
, محرر

يرى فالتيري بوتاس أن سيارته مرسيدس بدت أفضل بكثير من الأسبوع الماضي، حيث أنهت مرسيدس التجارب الحرة الثانية لجائزة النمسا الكبرى بالمركزين الأول والثاني.

بوتاس: مرسيدس تبدو أفضل بكثير من الأسبوع الماضي

بدا بوتاس مسروراً من أداء سيارته خلال التجارب الحرة الثانية على حلبة ريد بُل رينغ، حيث حقق المركز الثاني خلف زميله هاميلتون.

وأشار الفنلندي إلى أهمية التفاصيل الصغيرة لتحقيق الفارق.

فقال: "لقد كانت جولة ممتعة. من الواضح أنه وللأسبوع الثاني فإن كل هامش نكسبه لناحية الأداء ضمن المنعطفات والأداء العام يعتبر هاماً".

وأردف: "لذا يتعلق الأمر بالتفاصيل الصغيرة، وليس إيجاد المكاسب الكبيرة فجأة".

وتابع: "أعتقد أننا بدأنا اليوم بشكل جيد، وفيما يتعلق بالشعور خلف المقود، فإن السيارة تبدو أفضل بكثير من الأسبوع الماضي، لذا يمكننا الانطلاق من هنا".

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وتعقيباً على معركة اللقب المتقاربة وأداء ريد بُل المنافسة الأساسية لفريقه، أشار فالتيري مجدداً إلى أن الفريق النمساوي يبدو قوياً جداً.

فقال: "في التجارب الحرة لا تعلم البرامج التي يتبعها الآخرون، لذا كما قلت إن الشعور أفضل من الأسبوع الماضي".

وتابع: "لكن لا شك بأنهم ما زالوا أقوياء جداً. أعتقد بأنهم ما زالوا أفضل منا على المقاطع المستقيمة التي تعتبر نقطة ضعف نوعاً ما لدينا".

واختتم: "كل شيء سيتضح في التصفيات، وسنرى كيف ستسير الأمور".

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