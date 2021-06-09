تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / 10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى التالي / السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

بوتاس "محتار" حيال التراجع "الغريب" في أدائه خلال جولة باكو

اعترف فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بأنه "محتار" حيال التراجع "الغريب" في وتيرته خلال جائزة أذربيجان الكبرى.

بوتاس "محتار" حيال التراجع "الغريب" في أدائه خلال جولة باكو

بعد تجارب حرة صعبة لكلا سائقَي السهام الفضية، وجد لويس هاميلتون بعض السرعة حيث حقق المركز الثاني خلال التصفيات، كما كان يمتلك سرعة جيدة في السباق أيضاً، إلا أن بوتاس كان يعاني طوال الوقت.

فقد تأهل الفنلندي عاشراً، بعد أن ساعد هاميلتون بمنحه عامل السحب، ليتأهل ثانياً.

وبالرغم من حفاظه على المركز العاشر في بدايات السباق، لكنه تراجع إلى 14 مع رفع العلم الأحمر، ليكتفي بالمركز 12 تزامناً مع تراجع هاميلتون خارج مراكز النقاط بعد خطئه خلال إعادة الانطلاقة.

وجاءت صعوبات باكو مباشرة بعد سباق كارثي خاضه بوتاس في موناكو، حين اضطر للانسحاب بسبب مشكلة في وقفة الصيانة.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد السباق: "لقد كان الشعور نفسه في الحقيقة يومَي السبت والجمعة. المشكلة الأساسية تتمحور حول انخفاض الوتيرة وعدم امتلاك السرعة الكافية".

وأكمل: "لم تكن لدي الوتيرة لمجاراة السيارات أمامي في السباق، خاصة سيارتي أستون مارتن، لم أكن قادراً ببساطة. أنا محتار، لأنه أمر غريب".

اقرأ أيضاً:

وكان هاميلتون قد اختار جانحاً خلفياً بارتكازية أقل خلال التصفيات والسباق، لكن بوتاس يرى أنه من المبكر للغاية القول بأن ذلك ما صنع الفارق بينهما.

فقال: "أعتقد أنه أمر نحتاج إلى مراجعته، لكننا نعلم أنه ليس هناك الكثير لتحليله. المسألة تتعلق بعُشر ثانية، لذا لا أعتقد أن ذلك (الجانح المختلف لسيارة هاميتلون) كان سبباً أساسياً فيما حصل".

وأكمل: "لقد بدأنا عطلة نهاية الأسبوع بجناحين متماثلين، ومع ذلك بقيتُ خلف لويس بفارق كبير".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، اعترف بوتاس أن باكو كانت إحدى أصعب الجولات في مسيرته المهنية.

فقال: "لا يمكنني أن أتذكر جولة كهذه. كانت هناك جولات عانيتُ فيها خلال بعض الحصص، لكنني كنت وفي مرحلة ما أمتلك الوتيرة. لكن وفي هذه الجولة، لقد كانت الوتيرة غائبة طوال الوقت باستمرار، ولا يمكنني فهم المشكلة التي حصلت".

وتابع: "أعلم نفسي جيداً عندما يكون هناك حاجز لا يمكنني تخطيه، عندما تكون متأخراً بفارق ستة، سبعة، ثمانية أعشار. فذلك ليس طبيعياً. لذا ذلك أمر علينا فهمه قبل التوجه إلى فرنسا".

وأردف: "ربما نجد أمراً ما خاطئاً في السيارة، لكن، إن لم نجد، حينها لا بد أن المشكلة من الإطارات. لكننا كنا نعتمد نفس ضغط الإطارات ونفس الحرارة. لذا أود أن أعلم السبب، لكنني ما زلت أجهله حتى الآن".

اقرأ أيضاً:

ويأمل بوتاس أن يكون سباق باكو مجرد نكسة عابرة، قبل العودة إلى الحلبات التقليدية بدءاً من بول ريكار.

فقال: "فرنسا بالطبع مختلفة جداً، هناك منعطفات طويلة، وعالية السرعة".

واختتم: "أعتقد أن أحد أكبر المشاكل هو عدم قدرتنا على تحمية الإطارات، خاصة الأمامية. لذا قد تكون تلك المشكلة أسهل في السباق التالي، وحينها سنرى. لكنني أعتقد أننا تعلمنا الكثير من هذه الجولة، والكثير مما يجب نسيانه".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى

المقال السابق

10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى

المقال التالي

السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات

السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أذربيجان الكبرى
قائمة السائقين فالتيري بوتاس
قائمة الفرق مرسيدس

الأكثر شعبية

1
سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

2
فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

3
فورمولا 1

10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى

18س
4
فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

5
فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

أحدث الأخبار
فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد
فورمولا 1

فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد

52د
تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟
فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة
فورمولا 1

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة

السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات
فورمولا 1

السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات

بوتاس "محتار" حيال التراجع "الغريب" في أدائه خلال جولة باكو
فورمولا 1

بوتاس "محتار" حيال التراجع "الغريب" في أدائه خلال جولة باكو

أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

فالتيري بوتاس More from
فالتيري بوتاس
بوتاس: من الواضح أن مرسيدس تفتقد الوتيرة في باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

بوتاس: من الواضح أن مرسيدس تفتقد الوتيرة في باكو

بوتاس لن يرضى "بخيار الخاسرين" بالرغم من بدايته المتعثرة لموسم 2021
فورمولا 1

بوتاس لن يرضى "بخيار الخاسرين" بالرغم من بدايته المتعثرة لموسم 2021

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

مرسيدس More from
مرسيدس
راسل يرغب بحسم مستقبله في الفورمولا واحد لما بعد 2021 بحلول العطلة الصيفية
فورمولا 1

راسل يرغب بحسم مستقبله في الفورمولا واحد لما بعد 2021 بحلول العطلة الصيفية

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"
فورمولا 1

بوتاس يحتفظ "بصورة سلبية" في حاسبه الشخصي "كي يثبت قدراته الحقيقية للآخرين"

تحليل: هل انتهت حقبة مرسيدس حقًا؟ جائزة الصين الكبرى برايم
فورمولا 1

تحليل: هل انتهت حقبة مرسيدس حقًا؟

الأكثر شعبية اليوم

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية
سباقات المقعد الأحادي الأخرى سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

10 أشياء تعلمناها من جائزة أذربيجان الكبرى

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية
فورمولا إي فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

الكشف عن أولى الصور لبناء الحظائر في حلبة السعودية للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

الكشف عن أولى الصور لبناء الحظائر في حلبة السعودية للفورمولا واحد

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

أحدث الأخبار

فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة

السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات
فورمولا 1 فورمولا 1

السعودي منصور عجة... الوجه التاريخي في مكلارين وعالم السيارات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.