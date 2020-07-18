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بوتاس: محادثات تجديد عقدي مع مرسيدس "تسير في الوجهة الصحيحة"

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بوتاس: محادثات تجديد عقدي مع مرسيدس "تسير في الوجهة الصحيحة"
18-07-2020

قال فالتيري بوتاس أنّ محادثاته مع فريق مرسيدس حول تجديد شراكتهما ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد "تسير في الوجهة الصحيحة" في ظلّ اقتراب الطرفين من تمديد العقد لموسم 2021.

كشفت مصادر لموقعنا "موتورسبورت.كوم" هذا الأسبوع بأنّ بوتاس يتّجه للبقاء مع الفريق لما بعد نهاية العام الجاري بعد التوصّل إلى اتّفاق مبدئي جديد.

وجاءت المزيد من المؤشّرات بشأن بقاء بوتاس في صفوف مرسيدس يوم الخميس عندما أكّدت ويليامز بقاء جورج راسل في صفوفها للعام المقبل.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول مدى تقدّم المحادثات مع مرسيدس، قال بوتاس بأنّه في حين لم يتمّ التوقيع على شيء بعد، فإنّ الأمور تتطوّر بشكلٍ إيجابيّ.

وقال الفنلندي: "يُمكنني القول بأنّنا بدأنا محادثاتنا في هذا الشأن، أعتقد بأنّنا أدركنا جميعًا أنّ الوقت يمضي بسرعة مع هذه السباقات الثلاثيّة، والجدول محتدمٌ جدًا. لكن من الواضح أنّنا لم نوقّع على شيء بعد، لكنّني أعتقد بأنّ الأمور تسير في الوجهة الصحيحة".

وأكمل: "مثلما قلت الأسبوع الماضي فإنّ الأمر الأساسي هو الحفاظ على التركيز على البطولة. هناك أهداف رائعة لبلوغها هذا العام، أنا متأكّدٌ من أنّ كلّ شيء سيأخذ مساره في النهاية. بالطبع إذا طالت الأمور فإنّ ذلك لا يكون جيّدًا بالنسبة للسائق. لكنّنا أكملنا سباقين فقط، لذا لا بأس. لا عجلة".

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ويتواجد بوتاس حاليًا في صدارة البطولة وسبق له أن قال قبل انطلاق الموسم بأنّه يرغب بتجديد عقده في مرحلة أبكر من العام الماضي.

وتحدّث هاميلتون بلطف حول نضج بوتاس عندما سُئل إن كان قد لاحظ أيّ اختلاف في زميله هذا العام: "أرى فالتيري يُواصل النموّ في كلّ عام كسائقٍ سباقات، لكن كلاعب فريق كذلك وكرجل. سترى نضجًا ونموًا بطبيعة الحال. يكتشف مثلنا نقاط القوّة والضعف على مدار العام ويُحلّلها ويعمل على تحسينها".

واختت بالقول: "أعتقد بأنّك تشاهدون سائقًا أكثر لياقة وتركيزًا هذا العام، وذلك رائع. أُواصل الاستمتاع بالعمل معه وكذلك الاحترام الذي يتواصل بيننا".

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