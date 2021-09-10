تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا" التالي / هاميلتون يضرب بقوّة ويُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في مونزا
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار عاجلة

بوتاس متحفّزٌ بفرصة "لبناء مشروع" في ألفا روميو

عبّر فالتيري بوتاس عن حماسه حيال فرصة بناء "مشروعٍ" مع ألفا روميو في بطولة العالم للفورمولا واحد عند انضمامه إلى الفريق العام المقبل، قائلًا أنّ لديه "أهدافًا عالية".

بوتاس متحفّزٌ بفرصة "لبناء مشروع" في ألفا روميو

أعلن بوتاس يوم الإثنين الماضي عن مغادرته لمرسيدس بنهاية موسم 2021 بعد خمسة مواسم في صفوف الماكينات الألمانيّ، ليُنهي بذلك شراكته طويلة الأمد مع لويس هاميلتون.

وجاء قرار الفريق للتوقيع مع راسل لموسم 2022 ليدفع بوتاس للانضمام إلى مديره السابق في الفورمولا 3 والجي بي 3 فريدريك فاسور الذي يُدير فريق ألفا روميو حاليًا.

وكشف بوتاس أمسٍ الخميس في مونزا عن أنّه في حين تناقش الانتقال إلى فرقٍ أخرى في العام المقبل، فإنّه كان متحمّسًا حيال فرصة بناء مشروعٍ مع ألفا روميو ضمن صفقة طويلة الأمد.

اقرأ أيضاً:

وقال الفنلندي: "إنّها علامة رائعة، ولديها تاريخٌ رائعٌ في رياضة المحرّكات".

وأضاف: "أشعر أنّه بناءً على المعلومات التي لديّ، فبوسعهم الحصول على مستقبل مشرق وآمل أن أساعد في ذلك. هذا جديد عليّ وأنا متحمّسٌ لذلك، سيكون هذا بمثابة مشروع".

وأردف: "لا شكّ في أنّه سيكون هناك الكثير من العمل، لكنّني سأقدّم كلّ خبرتي وأحاول التحسّن عن هذا الموسم بالتأكيد".

كما ارتبط بوتاس بإمكانيّة الانتقال إلى ويليامز لموسم 2022، وذلك بعد أن بدأ مسيرته في الفئة الملكة مع الفريق في 2013، لكنّ الفنلندي كان سعيدًا بالانتقال إلى ألفا روميو.

وقال حيال ذلك: "أجل لقد تحدّثت إلى فرقٍ أخرى. لا أريد قول الكثير، لكن في النهاية هذه هي الوجهة التي أردتها".

وأكمل: "أنا ممتنٌ لإنجاحنا الصفقة، وممتنٌ كذلك لهم على ثقتهم وسأكون الاختيار الأنسب للفريق".

وعندما سُئل عمّا أخبره به فاسور حيال الخطط للأعوام المقبلة، قال بوتاس: "ألفا روميو كعلامة ملتزمة منذ بضعة أعوام. لا أريد مشاركة الكثير، لكن لديّ تطلّعات عالية، وأهداف عالية لي وذلك يُحفّزني حقًا".

ولا تزال هويّة زميل بوتاس للعام المقبل غير واضحة في ظلّ تقييم الفريق للعديد من الخيارات، لكنّ بوتاس أشار إلى عدم تدخّله في قرارات الفريق في هذا الشأن.

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا"

المقال السابق

فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا"

المقال التالي

هاميلتون يضرب بقوّة ويُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في مونزا

هاميلتون يضرب بقوّة ويُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في مونزا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

2
فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس "متجهّزة جدًا" لتفادي المتاعب مع راسل

18 س
3
موتو جي بي

كوارتارارو ليس قلقًا من تكرار معاناته في سباق أراغون 2020

18 س
4
فورمولا 1

فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا"

3 س
5
فورمولا 1

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا

21 س
أحدث الأخبار
هاميلتون يضرب بقوّة ويُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في مونزا
فورمولا 1

هاميلتون يضرب بقوّة ويُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في مونزا

بوتاس متحفّزٌ بفرصة "لبناء مشروع" في ألفا روميو
فورمولا 1

بوتاس متحفّزٌ بفرصة "لبناء مشروع" في ألفا روميو

2 س
فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا"
فورمولا 1

فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا"

3 س
بناء أكبر مجسّم  لسيارة فورمولا واحد في العالم من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
فورمولا 1

بناء أكبر مجسّم  لسيارة فورمولا واحد في العالم من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

3 س
راسل يسترجع لقاءه الأول "بالبطل الخارق" هاميلتون
فورمولا 1

راسل يسترجع لقاءه الأول "بالبطل الخارق" هاميلتون

4 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2021

هاميلتون: مرسيدس "متجهّزة جدًا" لتفادي المتاعب مع راسل
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: مرسيدس "متجهّزة جدًا" لتفادي المتاعب مع راسل

كوارتارارو ليس قلقًا من تكرار معاناته في سباق أراغون 2020
موتو جي بي موتو جي بي

كوارتارارو ليس قلقًا من تكرار معاناته في سباق أراغون 2020

فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا"

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا

فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ستُطلق تحديث محرّك "بارز" في الفورمولا واحد

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري ترى ازدواجية فيما يتعلق بالجدل حول محرك مرسيدس في الفورمولا واحد

ريد بُل تتوقع أفضلية لفريق مرسيدس في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل تتوقع أفضلية لفريق مرسيدس في مونزا

أحدث الأخبار

هاميلتون يضرب بقوّة ويُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يضرب بقوّة ويُسيطر على التجارب الحرّة الأولى في مونزا

بوتاس متحفّزٌ بفرصة "لبناء مشروع" في ألفا روميو
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس متحفّزٌ بفرصة "لبناء مشروع" في ألفا روميو

فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يدعم ألبون للنجاح ضمن "بيئة أقل ضغطًا"

بناء أكبر مجسّم  لسيارة فورمولا واحد في العالم من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
فورمولا 1 فورمولا 1

بناء أكبر مجسّم  لسيارة فورمولا واحد في العالم من قبل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.