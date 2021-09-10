بوتاس متحفّزٌ بفرصة "لبناء مشروع" في ألفا روميو

أعلن بوتاس يوم الإثنين الماضي عن مغادرته لمرسيدس بنهاية موسم 2021 بعد خمسة مواسم في صفوف الماكينات الألمانيّ، ليُنهي بذلك شراكته طويلة الأمد مع لويس هاميلتون.

وجاء قرار الفريق للتوقيع مع راسل لموسم 2022 ليدفع بوتاس للانضمام إلى مديره السابق في الفورمولا 3 والجي بي 3 فريدريك فاسور الذي يُدير فريق ألفا روميو حاليًا.

وكشف بوتاس أمسٍ الخميس في مونزا عن أنّه في حين تناقش الانتقال إلى فرقٍ أخرى في العام المقبل، فإنّه كان متحمّسًا حيال فرصة بناء مشروعٍ مع ألفا روميو ضمن صفقة طويلة الأمد.

وقال الفنلندي: "إنّها علامة رائعة، ولديها تاريخٌ رائعٌ في رياضة المحرّكات".

وأضاف: "أشعر أنّه بناءً على المعلومات التي لديّ، فبوسعهم الحصول على مستقبل مشرق وآمل أن أساعد في ذلك. هذا جديد عليّ وأنا متحمّسٌ لذلك، سيكون هذا بمثابة مشروع".

وأردف: "لا شكّ في أنّه سيكون هناك الكثير من العمل، لكنّني سأقدّم كلّ خبرتي وأحاول التحسّن عن هذا الموسم بالتأكيد".

كما ارتبط بوتاس بإمكانيّة الانتقال إلى ويليامز لموسم 2022، وذلك بعد أن بدأ مسيرته في الفئة الملكة مع الفريق في 2013، لكنّ الفنلندي كان سعيدًا بالانتقال إلى ألفا روميو.

وقال حيال ذلك: "أجل لقد تحدّثت إلى فرقٍ أخرى. لا أريد قول الكثير، لكن في النهاية هذه هي الوجهة التي أردتها".

وأكمل: "أنا ممتنٌ لإنجاحنا الصفقة، وممتنٌ كذلك لهم على ثقتهم وسأكون الاختيار الأنسب للفريق".

وعندما سُئل عمّا أخبره به فاسور حيال الخطط للأعوام المقبلة، قال بوتاس: "ألفا روميو كعلامة ملتزمة منذ بضعة أعوام. لا أريد مشاركة الكثير، لكن لديّ تطلّعات عالية، وأهداف عالية لي وذلك يُحفّزني حقًا".

ولا تزال هويّة زميل بوتاس للعام المقبل غير واضحة في ظلّ تقييم الفريق للعديد من الخيارات، لكنّ بوتاس أشار إلى عدم تدخّله في قرارات الفريق في هذا الشأن.