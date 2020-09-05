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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس "ليس متأكدًا من مدى سعادة ريد بُل الآن" بعد حظر "ضبط الحفلة"

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بوتاس "ليس متأكدًا من مدى سعادة ريد بُل الآن" بعد حظر "ضبط الحفلة"
من قبل:
, محرر

قال فالتيري بوتاس أنّه "ليس متأكدًا من مدى سعادة غريمته ريد بُل الآن" بعد حظر "ضبط الحفلة" على المحرك في الفورمولا واحد، وذلك بعد هيمنة فريقه مرسيدس على تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى.

اكتسحت مرسيدس الجميع لتحجز صف الانطلاق الأوّل على حلبة مونزا، حيث سجّل لويس هاميلتون البول بوزيشن رقم 94 في مسيرته، متقدمًا على زميله بوتاس.

وكان المركز الثالث على شبكة الانطلاق من نصيب سائق مكلارين كارلوس ساينز بفارق 8 أعشار من الثانية عن هاميلتون، في الوقت الذي كانت فيه لفة البريطاني الأسرع في تاريخ الحلبة، وزمنها الوسطي كان الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد.

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وتأتي هيمنة مرسيدس بالرُغم من حظر "فيا" لإعدادات المحرك خلال التصفيات والسباق عبر توجيه تقني، ما يمنع الفرق من استخدام إعدادات الطاقة المرتفعة على محركاتها، والمعروفة كذلك "بضبط الحفلة".

وقال بوتاس عقب التصفيات أنّه ليس متأكدًا من قدر السعادة الذي تشعر به ريد بُل الآن بعد ضغطها من أجل تمرير ذلك التوجيه التقني وحظر "ضبط الحفلة"، في الوقت الذي اكتفى فيه سائقها ماكس فيرشتابن بالتأهّل في المركز الخامس.

"حظينا كفريق بوتيرة قوية للغاية على المقاطع المستقيمة" قال بوتاس.

وأضاف: "مع تغييرات قوانين المحرك في جانب الإعدادات، سيكون الوضع أفضل بالنسبة لنا خلال السباق من ذي قبل. آمُل أن نخوض سباقًا جيّدًا".

وتابع: "لست متأكدًا من مدى سعادة ريد بُل الآن بذلك التغيير على قوانين المحرك".

من جهته، وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كان يفتقد استخدام ضبط الحفلة على سيارته، حافظ هاميلتون على تحفّظه.

حيث قال: "لا أعتقد حتّى بأنّنا استخدمنا مطلقًا ضبط الحفلة. إنّه أمر اختلقه أحدهم. من يدري إذا ما كنا استخدمنا تلك الإعدادات في سبا على أيّة حال؟".

وتأتي تلك النتيجة لتتواصل سلسلة نتائج هاميلتون المثيرة للإعجاب في التصفيات في مواجهة زميله ومنافسه على اللقب بوتاس، والذي تاخّر خلف البريطاني بفارق 0.069 ثانية في مونزا اليوم.

وكان بوتاس قد قرر الخروج إلى الحلبة أولًا ومنح هاميلتون عامل السحب، حيث اعتقد أنّه سيكون من الأفضل له الخروج ضمن هواء نظيف.

لكن الفنلندي رفض القول بأنّ افتقاره لعامل السحب قد كلّفه فرصة المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل.

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فقال: "شعرت بوتيرة سريعة للغاية طيلة نهاية الأسبوع، لذلك أشعر ببعض الإحباط بتواجدي في المركز الثاني بدلًا من الأوّل".

وأكمل: "آثرت الخروج أولًا كونه ومن خلال تحليلاتنا، لن يكون هنالك فارق كبير، أو ربما سيكون من الأفضل أن أخرج أولًا حتى يتسنّى لك التركيز على لفات نظيفة وألا تتعرض للفات خروج فوضوية".

واختتم: "اختبرت مرة واحدة عامل السحب في نهاية القسم الثاني للتصفيات، وفي الواقع لم يكن الأمر سيئًا للغاية. فعندها سجّلت الزمن الأسرع. كنت سريعًا كذلك في المنعطفات، لذلك من المستحيل الجزم بالاختيار الأفضل من دون رؤية البيانات".

هاميلتون: تكتيكات مرسيدس في تصفيات مونزا كانت في محلّها

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الكاتب أحمد مجدي

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