بوتاس: لوكلير سائق "شرس للغاية" بالنسبة إلى عمره

فاز لوكلير بجائزة إيطاليا الكبرى بعد سباق صعب دافع فيه بعدائية عن مركزه من هجمات لويس هاميلتون ومن ثمّ نجح في الإبقاء على زميل متصدّر البطولة بوتاس في الخلف خلال اللفّات الختامية ليظفر بانتصار مستحق.

وقد تلقّى لوكلير خلال السباق العلم التحذيري الأسود والأبيض على إثر تحرّكه تحت الكبح ضمن معركته مع هاميلتون، وهو تواصل لمقاربة أكثر عدائية بدأ المونغاسكي باتّباعها منذ جائزة بريطانيا الكبرى.

وعند سؤاله إذا ما تفاجأ من مدى برودة أعصاب لوكلير على الحلبة، قال بوتاس: "لم أر أيّ شيء من السباق بخلاف ما رأيته عندما كنت داخل السيارة، لذا لا يُمكنني قول الكثير. لكنّني سمعت الكثير من الأحاديث في المؤتمر الصحفي، بيد أنّني لا أعلم ما حدث بينهما (لوكلير وهاميلتون)".

وأضاف: "لكنّ شارل يقود بقوّة بكلّ تأكيد. فعندما تكون في الصدارة، فإنّك تفعل كلّ شيء كي لا تخسر موقعك. إذ وبالنسبة لشاب يافع مثله، فإنّه سائق شرس للغاية، وهو أمر جيّد أن نراه في البطولة. فهكذا عليك أن تكون عندما تكون سائقًا لفيراري".

من جانبه، قال هاميلتون أنّه اضطرّ لتفادي التصادم مع لوكلير خلال معركتهما في مونزا، وأنّه كان ليقود على نحوٍ مختلف تمامًا إذا لم تكن هنالك مخاطرة بالإضرار بحظوظه في طريقه نحو لقبه السادس في الفئة الملكة.

مع ذلك، صرّح بوتاس أنّه لم يتعامل في معركته مع لوكلير - الذي لا ينافس على لقب هذا الموسم وكان مركّزًا فقط على الفوز بسباق موطن فيراري - بشكل مختلف.

ويتأخّر بوتاس بفارق 63 نقطة خلف هاميلتون في ترتيب البطولة، وذلك بعدما قلّص ذلك بنقطتين عبر حلوله بمركز الوصافة في مونزا، حيث أخفق في الهجوم على لوكلير بعد تقدّمه أمام زميله البريطاني.

"لم أكن أفكّر حيال ذلك (البطولة)" قال بوتاس، مُضيفًا: "كنت أفكّر فقط حيال تحقيق أفضل نتيجة ممكنة. علمت بحلول منتصف السباق بأنّ الفوز قد يكون ممكنًا، بالنظر إلى كيفية سير الأمور حينها والوتيرة التي تمتّعت بها على إطارات ميديوم، إذ اعتقدت بأنّه ستكون هناك فرص في المراحل الختامية من السباق".

وأردف: "دومًا ما كانت خطتي تقضي بأن أخوض طلعة أولى طويلة وأحاول الحصول على الفرص لاحقًا. سنحت لنا بعض هذه الفرص، لكنّنا لم نتمكّن من استغلالها بالشكل الأمثل".

واختتم: "الأمر الوحيد الذي شغل تفكيري كان تحقفيق أقصى استفادة من ذلك السباق والسعي وراء الفوز. ليس هنالك ما كنت لأقوم به على نحوٍ مختلف في أيّ وضع آخر".