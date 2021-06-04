بوتاس لن يرضى "بخيار الخاسرين" بالرغم من بدايته المتعثرة لموسم 2021

خاض بوتاس تحضيرات قاسية خلال الفترة الشتوية قبل هذا الموسم، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لهزيمة زميله حامل اللقب وبطل العالم سبع مرات.

لكن بوتاس تعرض لانسحابين اثنين خلال السباقات الخمسة الأولى للموسم، آخرهما كان في موناكو وذلك بعد مشكلة خلال وقفة الصيانة.

وأدى ذلك إلى تراجع الفنلندي حتى المركز الرابع ضمن الترتيب العام، وبات يتأخر خلف ماكس فيرشتابن المتصدر بفارق 58 نقطة، وبـ 54 نقطة خلف زميله البريطاني.

وأشار بوتاس على هامش جائزة أذربيجان الكبرى هذا الأسبوع إلى أن بداية الموسم كانت امتحاناً لقوته الذهنية، لكنه أكد عدم استسلامه ضمن معركة اللقب.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من ناحيتي، بداية الموسم كانت وبالتأكيد امتحاناً لقوتي الذهنية".

وأكمل: "لم تكن بداية سهلة، خاصة مع انسحابَين حتى الآن. لذا، يمكنني القول أنها كانت عوائق في طريقي. لكن عليّ النهوض والعودة بقوة والمضيّ إلى الأمام".

وأردف: "خيار الخاسرين هو الاستسلام. وذلك أمر لن أقوم به".

وتابع: "لذا ما زلت أحافظ على قوتي الذهنية، وأنا أدرك أن الموسم ما زال طويلاً للغاية أمامنا، وأنا واثق أن معارك جيدة ستأتي، وكذلك ستأتي معها انتصارات كثيرة كما آمل".

واسترسل: "أثق بشكل كامل في نفسي، وبنا كفريق. ما زال أمامنا وقف كافٍ لتحقيق نتائج طيبة".

وتسبب انسحاب بوتاس في موناكو بتراجع مرسيدس إلى المركز الثاني ضمن ترتيب البطولة، بينما لم يحقق هاميلتون أفضل من المركز السابع ليتراجع بدوره خلف ماكس فيرشتابن ضمن بطولة السائقين.

وأشار بوتاس إلى أن الروح المعنوية لفريقه مرسيدس لم تتأثر وما زالت قوية، فقال: "جميعنا متحدون معاً، لا شك في ذلك".

وأكمل: "هناك روح معنوية عالية ضمن الفريق، ونعلم أننا متحدون سوية. أمامنا معركة مع ريد بُل، ويبدو أن فيراري قد تدخلها كذلك على بعض الحلبات".

وتابع: "هذه الأمور تحفزك أكثر. يمكنني أن أرى مقدار تحمس الجميع لهذه المنافسة لا شك في ذلك".

واختتم: "هناك روح معنوية إيجابية، ونحن نودّ تحقيق النتائج التي نسعى إليها، خاصة أنا، وبكل تأكيد".