بوتاس: لن أميل إلى ألعاب العقل مثلما فعل روزبرغ مع هاميلتون

شهدت المواسم الأربعة التي جمعت روزبرغ بهاميلتون في صفوف مرسيدس بعض الخلافات خارج المسار وأحيانًا عليه كذلك.

لكن في حين أنّ أشار البعض إلى أنّ بوتاس قد يستفيد من تبنّي مقاربة مماثلة لزعزعة هاميلتون، يعتقد الفنلندي بأنّ السير في ذلك الدرب سيعود بنتائج عكسيّة عليه.

ويعتقد بوتاس أنّه إلى جانب تسبّب ذلك في متاعب غير ضروريّة للفريق وجهودٍ إضافيّة بالنسبة إليه، فإنّ هاميلتون سيستجيب ببساطة بتحفيز نفسه للقيادة بنسقٍ أسرع.

وقال الفنلني في حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ قوّتنا كفريق هي كعملنا كفريق. يُمكننا التسابق بشكلٍ محتدمٍ بالتأكيد".

وأضاف: "نعلم أنّنا إن عملنا معًا فإنّ الفريق سيستفيد في النهاية. لن يكون هناك إخفاء للإعدادات أو البيانات أو أيّ شيء. يتمّ التقليل من شأن روح الفريق في الرياضات الجماعيّة. أعتقد بأنّه من المهمّ الإبقاء على الحافز عاليًا وعدم الدخول في صراعات".

وأردف: "بالطبع اقترح البعض أن أتغيّر لأصبح روزبرغ. لكنّني لست كذلك، أحبّذ فعل كلّ شيء على المسار والتسابق بشكلٍ عادل".

وأكمل: "كما كنت قادرًا على معرفة لويس وأعلم أنّه لا فائدة من محاولة الدخول في ألعاب العقل. أنا متأكّدٌ من أنّ ذلك سيكون مزعجًا بالنسبة إليه، وسأخسر طاقتي. أعتقد بأنّ ذلك سيُزعجه ويدفعه للقيادة بشكلٍ أسرع".

ثمّ تابع: "أريد الفوز بالطريقة التي أعمل بها. ذلك هدفي".

وإلى جانب رغبته في التغلّب على هاميلتون نحو اللقب، يعلم بوتاس أنّ هناك المزيد من الضغط عليه للحفاظ على مقعده لموسم 2022 في ظلّ انتهاء عقد جورج راسل كذلك.

وقال الفنلندي: "أحرص على استكشاف شيء ما. أشعر بأنّه ربّما حان الوقت لتجربة شيء محتلف".

وأضاف: "بالطبع أتطلّع قدمًا للمستقبل دائمًا وستكون هناك بعض الفرص. لكن لن تكون هناك مليون فرصة في هذه الرياضة".

وأكمل: "أعلم أنّني لن أحصل على 15 موسمًا مع لويس للتغلّب عليه. أعلم أنّني أحتاج لفعل ذلك في 2021".