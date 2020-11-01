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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس لم يكن قادرًا على تفادي صفيحة فيتيل المكسورة

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بوتاس لم يكن قادرًا على تفادي صفيحة فيتيل المكسورة
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قال فالتيري بوتاس أنّه لم يكن قادرًا على تفادي الاصطدام بالأشلاء التي علقت بسيارته خلال سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى ما بدّد فرصه بتحقيق الفوز على حلبة إيمولا.

حافظ الفنلندي على الصدارة منطلقًا من المركز الأوّل، وبدا أنّه قادرٌ على البقاء في الصدارة بأريحيّة.

لكنّه اصطدم بصفيحة جانبيّة مكسورة من سيارة فيراري الخاصة بسيباستيان فيتيل في اللفّة الثانية.

وكان بوتاس قد حاول العبور على الأشلاء مباشرة في وسط السيارة لمحاولة تفادي التعرضّ لثقبٍ في إطاره، لكنّ تلك القطعة علقة في سيارته وتسبّبت في ضررٍ على الأرضيّة.

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وقال بوتاس: "كانت الانطلاقة جيّدة، كان ذلك من بين الكثير من الأشياء التي سارت على نحوٍ جيّد هذا اليوم".

وأضاف: "لكن فجأة كانت هناك أشلاء على المسار في اللفّة الثانية بالخروج من المنعطف السابع. لم يكن لديّ وقتٌ لتفاديها. عبرت عليها وهي في وسط السيارة، مُحاولًا عدم لمسها لأيٍ من إطاراتي".

وأكمل: "لكن من الواضح أنّ ذلك ألحق ضررًا أو خطبًا ما وجعل ذلك السيارة صعبة القيادة".

وسمح ضعف أداء سيارة بوتاس لزميله لويس هاميلتون بالبقاء على الحلبة لفترة أولى أطول وتجاوزه خلال فترة وقفات الصيانة، كما أنّ الفنلندي تراجع خلف ماكس فيرشتابن بعد سلسلة من الأخطاء ولم يكن قادرًا على الإبقاء على الهولندي خلفه.

وقال بوتاس: "كنت أضغط بقوّة مُحاولًا تفادي تجاوز ماكس لي. تعيّن عليّ الضغط إلى أقصى حدودي وتسبّب ذلك في الخطأ، لم أكن محظوظًا".

وحلّ بوتاس ثانيًا في النهاية بعد انسحاب فيرشتابن إثر انثقاب إطاره في المراحل الأخيرة من السباق.

واستغلّ الفريق ذلك لإجراء وقفات صيانة، وتمكّن من نزع الأشلاء من سيارة الفنلندي، حيث قال توتو وولف مدير الفريق: "كانت قطعة عالقة أسفل السيارة. كانت أشلاء عبر عليها في اللفّة الثانية ولم يكن قادرًا على تفاديها".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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