بوتاس لم يكن قادرًا على الوثوق بالقسم الخلفيّ لسيارة مرسيدس في القسم الثالث من تصفيات إيمولا

تصدّر بوتاس حصّتي الجمعة وقال أنّه شعر بأنّه "أسعد بكثير" داخل سيارته "دبليو12" بعد معاناته من سوء استقرار قسمها الخلفي خلال التجارب الشتويّة والجولة الافتتاحيّة من الموسم في البحرين.

لكنّ الفنلندي تراجع إلى المركز الثامن مع نهاية التصفيات في إيمولا، لينتهي به المطاف على بُعد قرابة نصف ثانية عن زميله لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

وقال بوتاس لاحقًا أنّه شعر بعودة مشاكل القسم الخلفي لسيارته مرسيدس في القسم الثالث من التصفيات، ما تركه غير قادرٍ على استخراج الأداء منها.

وقال الفنلندي: "لا يُمثّل المركز الثامن ما كنّا نهدف إليه اليوم، خاصة بعد الشعور الجيّد في بداية التصفيات".

وأضاف: "دخلت إلى المنعطف الثاني في الطلعة الأولى من القسم الثالث وواجهت انزلاقًا مفاجئًا في القسم الخلفي، وتواصل ذلك طوال المقطع الأوّل، خسرت الكثير من الوقت هناك".

وأردف: "في الحقيقة تكرّر الأمر ذاته في الطلعة الثانية. لم يكن بوسعي الوثوق بالقسم الخلفي من السيارة، لم أشعر بذلك مسبقًا في التصفيات".

وأكمل: "لا أعلم ما حدث. أحتاج للتحقيق في ذلك. بالطبع ذلك مخيّبٌ للآمال".

لكنّ بوتاس شعر بأنّه على عكس مشاكل القسم الخلفي في البحرين، فإنّ سيارة "دبليو12" تُعاني الآن أكثر بالدخول في المنعطفات.

وقال حيال ذلك: "كان أمرًا مختلفًا في البحرين. أمّا الآن فالمشكلة في دخول المنعطف، لم يسبق أن واجهت ذلك".

وأضاف: "لذا نحتاج للنظر في كلّ شيء والتأكّد من أنّ كلّ شيء كان على ما يرام في السيارة. لم يكن ذلك رائعًا".

وبناءً على هذه النتيجة فسيتواجد هاميلتون وحيدًا في الأمام في مواجهة سيارتَي ريد بُل في سباق الأحد، وعندما سُئل عن ذلك، قال هاميلتون أنّه متحمّسٌ للمعركة.

وقال حيال ذلك: "من الرائع تواجد سيارتَي ريد بُل هناك غدًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك سيزيد من صعوبة الاستراتيجيّة، وسنُواجه تحديًا كبيرًا غدًا لأنّ لديهم وتيرة سباقٍ قويّة. أعتقد بأنّ وتيرة سباقهم كانت أفضل خلال محاكاة اللفّات الطويلة بالأمس".