بوتاس لم يكن على دراية باحتمال استحواذ أندريتي على فريق ألفا روميو

سينتقل بوتاس من فريقه الحالي مرسيدس لينضم إلى ألفا روميو الموسم المقبل، بينما سيحلّ جورج راسل سائق ويليامز بديلاً عنه إلى جانب لويس هاميلتون.

لكن ملكية فريق ألفا روميو قد تتغير، حيث يبدو أن أندريتي - العلامة الشهيرة في عالم سباقات السيارات في أمريكا - تقترب من إتمام صفقة الاستحواذ على أغلبية أسهم "أيسليرو" الاستثمارية - الشائعات أنها 80 بالمئة - التي تمتلك ساوبر، التي تدير بدورها فريق ألفا روميو.

لكن لم تتضح بعد أية تفاصيل إضافية حيال ذلك، لكن مستقبل ألفا روميو بات محور الحديث على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن.

وضمن معرض كلامه ضمن المؤتمر الصحفي في حلبة الأمريكيتين، كشف بوتاس أنه لم يكن على دراية بتلك المفاوضات عندما وقع عقده.

وأضاف: "بصراحة، لم أكن على دراية بأية تفاصيل، حيال احتمالية حدوث ذلك من عدمه".

وأكمل: "لكنني واثق أن الأشخاص الذين يتخذون القرار، يعلمون تماماً مصلحة الفريق على المدى الطويل".

وتابع: "لا أعتقد أنه لدي الكثير لأقوله حيال من سيمتلك الفريق أو نسبة الاستحواذ، هكذا هي الأمور وهذا هو عالم الأعمال ضمن الفورمولا واحد".

واسترسل: "لكن طالما أن الفريق يمتلك الطاقم المناسب، فإنني أعتقد أنه سيقوم بعمل رائع، وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي".

وعندما سُئِل إن كان سيرحب بوصول أندريتي إلى الفورمولا واحد كمالك جديد لفريق ألفا روميو، رد بوتاس: "لمَ لا؟".

لكنه أشار إلى أنه يفضل أن يعلم بأية تغييرات كبيرة قادمة مسبقاً.

فقال: "من الواضح كسائق، أنه سيكون من الجميل لو تعلم قليلاً عن الخطط المستقبلية".

واختتم: "لكن، نعم، لمَ لا؟".