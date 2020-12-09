فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
1 يوم
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

المشاركات
التعليقات
بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

قال فالتيري بوتاس أنّه لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" تجاه إرشاد جورج راسل خلال مشاركته الأولى مع مرسيدس في الفورمولا واحد، حيث يعتقد بأنّ لويس هاميلتون ترك نقطة انطلاق جيّدة لبديله.

انتقل راسل السائق الأساسي لدى ويليامز بشكل مؤقت إلى صفوف مرسيدس للمشاركة في جائزة الصخير الكبرى بعد تأكيد إصابة هاميلتون بفيروس كورونا.

حيث تأهّل البريطاني الشاب بالمركز الثاني وتصدّر معظم فترة السباق قبل أن تتسبب مشكلة توقّف الصيانة والانثقاب الذي تعرض له في وقت متأخر في حرمانه من أوّل فوز له في البطولة، حيث تراجع إلى المركز التاسع في نهاية المطاف.

وبالرُغم من أنّ بوتاس قد تمكّن من التفوق على راسل بفارق 0.026 ثانية نحو قطب الانطلاق الأوّل، لكنّه عانى من أجل مُجاراة وتيرة زميله في السباق، إذ تراجع إلى نحو 8 ثوانٍ خلف راسل في إحدى المراحل.

وقد سجّل ذلك أوّل سباق لبوتاس مع مرسيدس من دون أن يجاوره هاميلتون في المرآب، حيث يتزامل الثنائي منذ بداية موسم 2017.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى اختلاف الأمور في غياب هاميلتون، قال بوتاس أنّه شعر باختلاف في كونه لم يعد السائق الأصغر والأقل خبرة.

ونُشير هنا إلى أنّه بخلاف هاميلتون، فإنّ زميلَي بوتاس الآخرين في الفورمولا واحد كانا باستور مالدونادو وفيليبي ماسا، حيث جاور كليهما في ويليامز.

"بالطبّع كان شعورًا مختلفًا، حيث لم أتواجد مطلقًا في فريق وأنا السائق الأكبر سنًا" قال بوتاس.

وأضاف: "لكن في النهاية كسائق، فإنّك تريد تقديم أفضل أداء لديك على أيّة حال، ولا تهم هوية زميلك، دومًا ما ترغب بالتفوق عليه".

وتابع: "لم تكن تجارب الجمعة رائعة بالنسبة لي، ولأسباب مختلفة، الأرضية المتضررة في الحصة الأولى، شرخ بسيط عليها في الحصّة الثانية، لذلك لم يكن يومًا مثاليًا".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، شرح بوتاس كيف أنّه لم يتعيّن عليه إرشاد راسل كثيرًا لناحية الإعدادات على السيارة، بالنظر إلى أنّ مرسيدس قد سابقت في البحرين في الأسبوع السابق وكان لديها أساس جيّد للعمل من خلاله على سيارة هاميلتون.

"من ناحية إعدادات السيارة، فقد سابقنا هنا في الجولة الماضية" قال بوتاس.

وأكمل: "تعلمنا الكثير من ذلك، لذلك كانت هنالك أمور طفيفة تعيّن علينا تغييرها. وأعتقد بأنّ جورج استهلّ نهاية الأسبوع بإعدادات لويس على نحوٍ كبير، لذلك لم تكن هنالك تغييرات ضخمة للقيام بها. لديه مهندسوه، وهو يعلمون بالتأكيد ما سيقومون به مع السيارة".

واختتم: "لذلك لم أشعر بأنّ هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقي، كونه وإذا كان هنالك أي شيء بمقدوري تغييره أو منح اتجاهات لناحيته، فكنت أحاول فعل ذلك. كانت الأمور مباشرة للغاية".

جديرٌ بالذكر أنّ مرسيدس لم تعلن بعد إذا ما كان راسل سيعود للقيادة بألوان الفريق في جائزة أبوظبي الختامية نهاية هذا الأسبوع، في الوقت الذي أصدر فيه هاميلتون تحديثًا بشأن تعافيه، قال فيه بأنّه يحظى "بشعور رائع" ويهدف للعودة لاختتام الموسم مع الفريق.

اقرأ أيضاً:

ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"

المقال السابق

ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"

مرسيدس معجبة بمدى تعامل راسل مع الضغط
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس معجبة بمدى تعامل راسل مع الضغط

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أبوظبي بسبب حادثة البحرين

"فيا" ترفض طلب فيراري بإشراك ساينز في تجارب أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" ترفض طلب فيراري بإشراك ساينز في تجارب أبوظبي

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: خسارة الفوز مرّتين في البحرين "مُؤلمة كثيرًا"

أحدث الأخبار

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"

بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل

بينوتو: بمقدور لوكلير أن يكون "قائدًا واضحًا" لفيراري مثل شوماخر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: بمقدور لوكلير أن يكون "قائدًا واضحًا" لفيراري مثل شوماخر

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

46دقيقة
2
فورمولا 1

بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل

3
فورمولا 1

هاميلتون ينجو من انفجار إطاره في اللفة الأخيرة ليُحقّق انتصاره السابع في سيلفرستون

4
فورمولا 1

هاميلتون يُقدّم تحديثًا حول حالته الصحيّة بعد "أصعب الأسابيع"

23س
5
فورمولا 1

مرسيدس معجبة بمدى تعامل راسل مع الضغط

أحدث الأخبار

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1

بوتاس لم يشعر "بمسؤولية كبيرة" لإرشاد راسل في جائزة الصخير الكبرى

ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"
فورمولا 1

ماغنوسن ينتقل إلى بطولة "إمسا" لموسم 2021 مع فريق "شيب غاناسي ريسينغ"

بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل
فورمولا 1

بوتاس: "من السهل للغاية" على الناس انتقاد أدائي في مواجهة راسل

بينوتو: بمقدور لوكلير أن يكون "قائدًا واضحًا" لفيراري مثل شوماخر
فورمولا 1

بينوتو: بمقدور لوكلير أن يكون "قائدًا واضحًا" لفيراري مثل شوماخر

"فيا" ترفض طلب فيراري بإشراك ساينز في تجارب أبوظبي
فورمولا 1

"فيا" ترفض طلب فيراري بإشراك ساينز في تجارب أبوظبي

أحدث ملفات الفيديو

المخاطر والفوائد لاستدعاء راسل بديلاً عن هاميلتون 11:56
فورمولا 1
08-12-2020

المخاطر والفوائد لاستدعاء راسل بديلاً عن هاميلتون

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين 03:51
فورمولا 1
05-12-2020

الكشف عن سرّ حادثة غروجان المروعة في البحرين

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية 05:22
فورمولا 1
04-12-2020

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث 02:56
فورمولا 1
04-12-2020

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى 07:41
فورمولا 1
04-12-2020

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.