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فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى أخبار

بوتاس: لفّة قطب الانطلاق الأول في المكسيك من بين الأفضل في مسيرتي

قال فالتيري بوتاس أن اللفة التي أمّنت له قطب انطلاق أول مفاجئًا في جائزة المكسيك الكبرى كانت من بين الأفضل في مسيرته في الفورمولا واحد.

بوتاس: لفّة قطب الانطلاق الأول في المكسيك من بين الأفضل في مسيرتي

ضمن نهاية أسبوع بدت فيها ريد بُل في عالمها الخاص، قلبت مرسيدس الطاولة على غريمتها خلال التصفيات مع حجز بوتاس وزميله لويس هاميلتون لصف الانطلاق الأول.

وبعد معاناته من أجل استخلاص الوتيرة من سيارته مرسيدس على مدار اللفة الواحدة خلال التجارب الحرة، أتى بوتاس لينجح في ذلك في الوقت الأهم ليقتنص قطب الانطلاق الأول المؤقت بعد محاولته الأولى في القسم الحاسم.

وقد ضمن الفنلندي تلك النتيجة عندما اضطرّ ماكس فيرشتابن للتراجع عن محاولته الثانية بعدما خرج سيرجيو بيريز ويوكي تسونودا عن المسار أمامه.

"لقد كانت لفة مذهلة" قال بوتاس الذي تصدر التصفيات بفارق 0.145 ثانية أمام هاميلتون.

وأضاف: "ولا سيّما المحاولة الأولى في القسم الثالث. لم أتمكن من مُضاهاة ذات المقطع الأخير في المحاولة الثانية، لكنني أعتقد بصراحة أن اللفة الأولى في القسم الثالث كانت من بين الأفضل في مسيتري. وذلك شعور جيّد".

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وبينما لم تبدُ مرسيدس مرتاحة خلال التجارب الحرة، اعترف بوتاس بأن درجات الحرارة الأعلى لفترة بعد الظهر قد لعبت لصالح الفريق.

فقال: "كان الشعور جيّدًا هذا الصباح. افتقرنا بعض الشيء للوتيرة على صعيد اللفة الواحدة، لكنني أعتقد أنه مع الحرارة الأعلى بعد ظهر اليوم من الصباح، فقد انقلب الوضع لصالحنا".

وأكمل: "كما حاولت كذلك تعزيز أدائي مع حرارة الإطارات والإعدادات، وكان من الممتع القيادة اليوم".

وبالحديث عن سباق الغد قال الفنلندي: "إنه مقطع مستقيم طويل جدًا، والسيارات في الخلف مع عامل السحب ستكون لديها فرص جيّدة. سنكون بحاجة لانطلاقة جيّدة، ولكن من الرائع أننا كفريق على الأقل لدينا سيارتان في المقدمة، ونأمُل أن نتمكن من الحفاظ على مركزينا".

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