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بوتاس: لدى القسم الخلفيّ من سيارة مرسيدس مشكلة "مباغتةٌ ولا ترحم"

قال فالتيري بوتاس أنّ القسم الخلفيّ لسيارة مرسيدس "دبليو12" الجديدة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد "مباغتٌ ولا يرحم" خلال التجارب الشتويّة في البحرين.

بوتاس: لدى القسم الخلفيّ من سيارة مرسيدس مشكلة "مباغتةٌ ولا ترحم"

عانت مرسيدس من عدّة كبوات خلال أوّل يومين من التجارب في البحرين، ليتذيّل الفريق ترتيب المسافات المقطوعة بالتوجّه إلى اليوم الأخير.

وكان بوتاس قادرًا على تسجيل الزمن الأسرع بعد ظهر السبت، ليمنح مرسيدس دفعة بعد يومٍ صعب شهد التفاف زميله لويس هاميلتون وتسبّبه في رفع العلم الأحمر.

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وقال بوتاس أنّه بالرغم من أنّ الرياح لا تُسهّل القيادة في البحرين، فإنّه لاحظ أنّ القسم الخلفيّ من السيارة يصعب التحكّم فيه في بعض الأحيان.

وقال الفنلندي: "سرعة الرياح أعلى ممّا تكون عليه عادة في السباق. لكن بالرغم من ذلك فإنّني سأقول أنّ أحد مشاكل السيارة يكمل في القسم الخلفي. إنّه مباغتٌ ولا يرحم".

وأضاف: "تزامن ذلك مع الإطارات الجديدة التي تبدو حسّاسة على صعيد الانزلاق، ليست سهلة".

ثمّ تابع: "نحاول تهدئة السيارة قليلًا وسنحصل على وتيرة إضافيّة من خلال ذلك".

وتعمل جميع الفرق على استعادة الارتكازيّة التي خسرتها بسبب تغييرات القوانين على الأرضيّة والناشر، وهو ما يُؤدّي إلى معركة تطويريّة بالتوجّه إلى الموسم الجديد.

وحاولت مرسيدس إخفاء تصميم أرضيّة سيارتها لموسم 2021 حتّى بداية التجارب، كما تفادت الإفصاح عنّ الجانب الذي أنفقت فيه مفتاحَي التطوير على سيارة "دبليو12".

وكان بوتاس قد خسر أغلب الفترة الصباحيّة من اليوم الافتتاحيّ بسبب مشكلة في علبة التروس، وهو يقود السيارة للمرّة الأخيرة هذا الصباح قبل تسليمها لهاميلتون لاحقًا.

وقال الفنلندي أنّ زمنه على إطارات "سي5" بالأمس لا يدعو "للقفز فرحًا" بالنظر إلى أنّنا لا نزال في التجارب.

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وقال حيال ذلك: "مثلما هو الحال دائمًا فإنّنا نركّز على إكمال برنامجنا وتعلّم أكبر قدرٍ ممكن وعدم النظر إلى الأزمنة".

وأضاف: "ليست لديّ فكرة عمّا يقوم به الآخرون، لذا من الصعب قراءة أيّ شيء".

واختتم بالقول: "بنهاية الغد (اليوم الأحد) فإنّنا سنحصل على فكرة من المسافات الطويلة لتحديد موقعنا، لكنّها لا تزال مجرّد تجارب".

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