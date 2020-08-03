بوتاس "لا يمكنه تحمّل خسارة النقاط" ضمن المعركة مع هاميلتون كما حصل في سيلفرستون

كان بوتاس يتجه لتحقيق المركز الثاني في سباق سيلفرستون، قبل أن يتعرض إلى انثقاب في الإطار الأمامي الأيسر مع بقاء أربع لفات فقط على النهاية، ما اضطره لدخول منصة الصيانة.

وبسبب ذلك، تراجع الفنلندي إلى خارج مراكز النقاط، ولم يتمكن من تجاوز سيباستيان فيتيل سائق فيراري إلى المركز العاشر، لينهي السباق بالمركز الـ 11.

بالمقابل، نجح زميله لويس هاميلتون بالتحكم بسيارته خلال اللفة الأخيرة التي شهدت انثقاب إطاره، ليجتاز خط النهاية بالمركز الأول.

ونتيجة لذلك، بات البريطاني يتصدر بطولة السائقين بفارق 30 نقطة بعد أن كان الفارق 5 نقاطٍ فقط قبل سيلفرستون.

ويعي بوتاس بعد ما حصل وبالنظر إلى روزنامة موسم 2020 القصيرة، فإنه غير قادر على تحمل عدم تسجيل نقاط في السباقات إن أراد البقاء ضمن معركة الصدارة في مواجهة زميله بطل العالم ست مرات.

فقال: "بالتأكيد ليس الوضع مثالياً".

وأكمل: "في الوقت الراهن، إن سارت الأمور وفق ما هو مخطط له ضمن الروزنامة، أعتقد أن أمامنا أكثر من عشرة سباقات".

وتابع: "لكن، لا أحد يدري، من الواضح أنه من الأفضل البقاء في قمة الترتيب طوال الوقت".

واسترسل: "إنها خسارة كبيرة للغاية في النقاط. لا يمكنك تحمل مثل ذلك في الحقيقة - إن أردت المنافسة على اللقب. لكن حصل ذلك بالفعل".

واستكمل: "نعم، خاض لويس سباقاً جيداً، لكن الحظ حالفه نوعاً ما. ما الذي بوسعي فعله؟ ما الذي يمكنني قوله؟ الوضع ليس مثالياً، لكن لا يمكننا تغيير ما حصل".

واستطرد: "سأواصل الضغط، وسأبقي ثقتي بنفسي على حالها. لا أحد يدري ما قد يحصل".

وكان بوتاس قد أمضى أغلب فترات السباق قريباً من هاميلتون، ليتراجع قليلاً في المراحل الأخيرة حين قال لفريقه أنه يشعر باهتزازات في الإطار.

وأشار الفنلندي إلى أنه لم يكن بوسعه على الإطلاق توقع حصول مثل هذه المشكلة الكبيرة المفاجئة في إطاره.

فقال: "هناك على الدوام العديد من العوامل التي تتسبب بالمشاكل، وقد تتسبب مشكلة صغيرة بعواقب كبيرة عندما تكون على الحدود القصوى".

وأكمل: "من الصعب تحديد الأسباب. بشكل عام، لم تكن الوتيرة سيئة، لكن بالطبع كونك السيارة في الخلف، فذلك يعني أنك تخسر بعض الارتكازية. وقد تنزلق بشكل أكبر، وهذا قد يؤثر على الإطارات كذلك".

وتابع: "كنت أحاول المحافظة عليها، لكن في الوقت نفسه الانتباه إلى الفارق مع لويس، وإلا فلن أحظى بأية فرصة للفوز بالسباق. كنت أحاول الموازنة بشكل صحيح طوال الوقت، لكن المشكلة حصلت على أية حال".

وأردف: "قبيل نهاية السباق، عانيت من ارتجاجات كبيرة، وازدادت سوءاً. من ثم حصل الانثقاب فجأة ولم نتمكن من توقعه".

من جهته، أبدى توتو وولف مدير فريق مرسيدس تعاطفه مع بوتاس بعد الحادثة، حيث كشف أنه كانت هناك عشرة ثوانٍ فقط تفصل بين دراسة المخاطر المحتملة وبين انثقاب إطار الفنلندي.

فقال: "بدأت الدراما عندما قال على اللاسلكي أن هناك مشكلة ما مع الإطار، بعد 10 ثوانٍ فقط، تعرض لانثقاب".

وأكمل: "رأينا الانثقاب على المستشعرات في الوقت نفسه، رأيت موقعه على المسار، وقد كان تماماً في الجهة الخاطئة من المسار".

واختتم: "كان من الواضح أن النتيجة لن تكون رائعة. أشعر بالأسف عليه، وللفريق كذلك، لأن ذلك يعني خسارة 18 نقطة ضمن بطولة المصنعين، و18 نقطة له ضمن بطولة السائقين".