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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: لا يزال في جعبة مرسيدس المزيد في سوتشي

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بوتاس: لا يزال في جعبة مرسيدس المزيد في سوتشي
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قال فالتيري بوتاس سائق مرسيدس أنّه لا يزال هناك "المزيد" في جعبة السهام الفضيّة بالرغم من تصدّره حصّتي التجارب الحرّة ضمن جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد.

تفوّق الفنلندي على زميله لويس هاميلتون بفارق 0.267 ثانية في التجارب الحرّة الثانية ضمن يومٍ شهد ارتكاب معظم السائقين للكثير من الأخطاء على المسار.

كما يتوقّع هاميلتون كسب المزيد من الوقت في سيارته يوم السبت، بالرغم من أنّه أشار إلى رضاه عن أدائه في المقطع الأخير من الحلبة، بينما كان بوتاس أكثر ارتياحًا في أوّل مقطعين.

وقال بوتاس: "سارت الحصّة الأولى على نحوٍ متقطّع بسبب الأعلام الحمراء وكلّ تلك الأمور، لذا كان تواجدنا على الحلبة محدودًا".

وأضاف: "أغلقت مكابحي بشكلٍ كبير لذا تدمّرت مجموعة الإطارات الأولى. بالنسبة للحصّة الثانية فقد قطعنا الكثير من المسافات، ولم أجمع كلّ المقاطع معًا في أسرع لفّة لي. لذا لا يزال هناك المزيد بالتأكيد. في الحقيقة كانت الظروف صعبة اليوم، لهذا شاهدنا الكثير من الأخطاء".

وأكمل: "يبدو أنّني أعاني على صعيد القسم الخلفي خاصة بكميّة وقود قليلة. كنت أقود كما لو أنّني في الراليات. لست متأكّدًا من أنّ تلك هي القيادة الأسرع. سنلقي نظرة على الإعدادات، كان أدائي جيّدًا في المقطعين الأوّل والثاني، لكنّ السيارة عصبيّة بعض الشيء في الثالث إن أردنا كسب وقتٍ إضافي هناك".

من جانبه شعر زميله هاميلتون بأنّه افتقر للسرعة بشكلٍ عام، وأنّ الكثير من الأخطاء حدّت من تقدّمه.

وقال بطل العالم: "لم أشعر بأنّني سريعٌ اليوم. لم تكن البداية جيّدة، أغلقت مكابحي عند المنعطف الأوّل على إطارات سوفت، ومن ثمّ عدت على إطارات هارد، ودمّرتها بالكامل، لذا ضاعت الحصّة الأولى".

وأضاف: "بدأت الحصّة الثانية بشكلٍ أفضل بكثير، كنت أخسر قليلًا في المقطعين الأوّل والثاني، لكنّ المقطع الأخير كان جيّدًا. لم أتمكّن من جمع لفّة كاملة جيّدة، لكنّ العمل يتواصل. هناك أشياء عليّ تحسينها على صعيد القيادة وكذلك الإعدادات".

وأكمل: "أعتقد بأنّ أداء السيارة جيّدٌ جدًا، لكن أمامي الكثير من العمل هذه الليلة، لكنّ ذلك ليس بالأمر الجديد".

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السلاسل فورمولا 1
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الكاتب مروان الوافي

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