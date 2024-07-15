بوتاس لا يريد العودة إلى مرسيدس
ألقى فالتيري بوتاس سائق ساوبر الضوء على رأيه حيال إمكانية العودة لفريقه السابق مرسيدس.
قاد بوتاس مع مرسيدس خلال حقبة المحركات الهجينة الماضية، كزميل لبطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون.
ورغم أن الفنلندي بدأ مسيرته في الفورمولا واحد مع ويليامز التي قاد سيارتها ما بين موسمي 2013 - 2016، إلا أن اعتزال نيكو روزبرغ الصادم بعد الفوز بلقب البطولة فتح الباب أمام بوتاس للانضمام إلى السهام الفضية.
ومع تصاعد التكهنات حيال هوية السائق الذي سيقود مكان لويس هاميلتون - الذي سينتقل إلى فيراري بدءاً من موسم 2025، برز اسم بوتاس كبديل محتمل.
ووسط تركيز السهام الفضية على ناشئها أندريا كيمي أنتونيللي، فإن أي بديل محتمل عن هاميلتون لن يبقى إلا لموسم واحد، في حال قررت مرسيدس التريّث في ترقية الإيطالي لعام إضافي.
حيث قال معلّقاً: "ملء الفراغ لموسم واحد.. لا أعتقد أنه خيار أرغب به حالياً".
وأكمل: "للعام التالي، أريد عقداً لعدة مواسم مع خطة واضحة للسنوات التالية. أعتقد أن هذا ما أريده، تحدٍ جيد وخطوة واضحة".
وأضاف: "إن بقيت لعام واحد، حينها سأعود إلى نقطة الصفر مجدداً. تجمعني علاقة صداقة جيدة مع توتو (وولف)، بالطبع نحن نتكلم حول كل شيء".
ويرى الفنلندي أنه من الجميل وجود نوع من تأمين العمل، كما كان الحال أثناء انضمامه إلى ساوبر بعد الفترة التي أمضاها ضمن صفوف مرسيدس والتي كان يتم خلالها تجديد عقده بعام واحد كل مرة.
فقال مع اقتراب المواسم الثلاثة مع ساوبر على الانتهاء: "لطالما كنت أعلم ومنذ التوقيع مع ساوبر، أن الفترة ستنتهي، وسأبدأ كل شيء مجدداً".
واختتم: "في النهاية، تلك عملية مثيرة للحماس بالفعل. شعوري جيد إزاء وضعي لكنني أريد الانتهاء من كل شيء بسرعة. وذلك ما سيسعدني مجدداً".
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