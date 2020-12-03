بوتاس لا يدري أيضحك أم يبكي على حظه العاثر في الفورمولا واحد

أكمل بوتاس سباق جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بالمركز الثامن بعد تعرّضه لانثقابين خلال السباق، حيث حدث الأوّل خلال فترة سيارة الأمان في المراحل الأولى إثر مروره على الأشلاء، ليتراجع إلى مؤخرة الترتيب.

والثاني وقع خلال فترة سيارة الأمان الأخيرة كذلك، لكنّ الفنلندي كان قادرًا على العودة وعبور خط النهاية على سرعة منخفضة دون أن يخسر أيّة مراكز.

وسجّل ذلك السباق النتيجة السيئة الأخيرة لبوتاس خلال موسم صعب شهد خسارته اللقب من جديد لصالح زميله في مرسيدس لويس هاميلتون.

وقد عانى بوتاس من مشاكل في الإطارات في سيلفرستون، كما عرقلته مشكلة على السيارة في مونزا، وتعرض لعطل في وحدة الطاقة على حلبة نوربورغرينغ، إلى جانب التصاق أشلاء بسيارته في إيمولا كلّفته ما يقرب من ثانية كاملة في كل لفة، قبل مواجهته أضرار على سيارته في تركيا بعد حادثة اصطدامه في اللفة الافتتاحية.

وقد مزح بوتاس بأنّه كان يُطعم قطة سوداء خارج منزله مؤخرًا، حيث قال: "يُمكنني أن أعدكم بأنه لم يعد هنالك طعام لتلك القطة السوداء!".

وقد حصد الفنلندي انتصارين في مقابل 11 لهاميلتون، حيث يتخلّف عن البريطاني بفارق 131 نقطة في ترتيب البطولة.

وعند سؤاله عن حظة العاثر الذي يلاحقه باستمرار خلال هذا الموسم، قال بوتاس: "لو قمت بعمل قائمة بالوقائع التي عانيت فيها من الحظ العاثر خلال السباقات هذا العام، فستكون قائمة طويلة للغاية".

وأضاف: "أعني، هل ينبغي أن أبكي أم أضحك؟ أفضّل أن أضحك. فبعض هذه الأمور لا يكون بيديك شيء لفعله حيالها، كما أنّني لا أؤمن بالخرافات، حيث أنّ مسألة القطة مجرد مزاح".

وتابع: "تلك أمور واردة الحدوث في بعض الأحيان، كثيرون يواجهون الحظ العاثر وقد يستمر للعديد من السنوات أو لفترة قصيرة. آمُل أن تتعادل الأمور في مرحلة ما. سيكون ذلك رائعًا".