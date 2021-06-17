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بوتاس لا يترك نفسه للتشتت بالتفكير في مستقبله مع مرسيدس

لم يخُض فالتيري بوتاس بعد محادثات جادة حول مستقبله في الفورمولا واحد مع مرسيدس، قائلًا بأنه لا يرغب أن يتشتت بالتفكير في خططه لموسم 2022.

بوتاس لا يترك نفسه للتشتت بالتفكير في مستقبله مع مرسيدس

ينتهي عقد بوتاس مع مرسيدس بنهاية هذا الموسم، حيث من المتوقّع أن يشكّل مستقبله في البطولة نقطة محورية في سوق السائقين لموسم 2022 وسط تكهنات بإمكانية توقيع العلامة الألمانية مع جورج راسل.

ولطالما كان راسل جزءًا من برنامج مرسيدس للناشئين منذ 2017، كما أثار الإعجاب خلال مسيرته مع ويليامز منذ مشاركته الأولى في الفورمولا واحد في 2019، إلى جانب ظهوره لمرة واحدة بألوان مرسيدس في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي.

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لكنّ بوتاس أوضح اليوم الخميس على هامش جائزة فرنسا الكبرى بأنّه "لم يفكّر بعمق بعد حيال مستقبله"، راغبًا في التركيز على تأدياته على الحلبة هذا الموسم عوضًا عن التشتت بالتكهنات حول مستقبله.

فقال: "بالطبّع لا يُمكنك دومًا أن تنأى بنفسك عن الضوضاء المحيطة بك، والأمر هو ذاته في كل موسم: ذات الأسئلة وذات التكهنات، وهذا جزء من الرياضة".

وأضاف: "لذلك أعتقد أنه من المبكر للغاية بالنسبة لي أن أجيب عن هذه الأسئلة بالتفصيل. لم نخض في الحقيقة بعد أيّة نقاشات حول العقد مع مرسيدس، وذلك أمر سيحدث في نهاية المطاف".

وتابع: "الآن يتمحور الأمر فقط بالنسبة لي حول التركيز على الجولة الثلاثية التي أمامنا، وربما بعد ذلك في مرحلة ما تأتي الأخبار، لكن ليس هنالك الكثير لقوله في الوقت الحالي".

هذا وعانى بوتاس من بداية صعبة لموسم 2021، حيث سجّل ثلاث منصات تتويج فقط في السباقات الستة الأولى، كما لم يُنه أي سباق في مركز أفضل من الثالث، ليحتل حاليًا المركز السادس في ترتيب السائقين.

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وقد أدّى ذلك إلى تصاعد التكهنات حول مستقبل الفنلندي، لكنّ بوتاس كان واضحًا في أنّه لم يتلق أيّة إشارة من مرسيدس بأنّها لن تُبقي على خدماته للعام المُقبل.

فقال: "أتحدث مع توتو (وولف، مدير الفريق) كثيرًا، وهذا أمر اعتيادي بيننا، وقد تحدثنا مؤخّرًا. إذ يُمكنني أن أؤكد على الأقل بأنّ لا أحد أخبرني بذلك (أنه لن يتم الإبقاء على خدماتي)، لذلك ما يُشاع ليس صحيحًا، تلك مجرد تكهنات".

وعادة ما فتحت مرسيدس المحادثات مع بوتاس حول عقد جديد في الفورمولا واحد في فترة العطلة الصيفية، حيث تمّ الإعلان عن تجديد عقده لموسم 2021 في أغسطس/آب الماضي.

لكنّ بوتاس قال أنّ "كل عام يختلف عن الآخر" من حيث توقيت المحادثات، وأنه لا يعرف في الوقت الحالي إذا ما كان سيبقى مع مرسيدس في 2022.

فقال: " يعتمد الأمر على الكيفية التي سار بها موسمك وكذلك الوضع الكلي للفريق".

وأكمل: "ولكن يُمكنني القول بأننا نرغب فقط التركيز على السباقات الثلاثة المُقبلة، والتي ستتطلب منا الكثير كفريق قبل أن نتّخذ أيّة قرارات سويًا".

واختتم: "الشعور المسيطر عليّ الآن هو أنني لن أدع عقلي للتفكير أكثر من اللازم في هذا، كونه من الممكن أن يصبح مصدر تشتيت، وانا تعلمت ذلك. سيتم حسم الأمور في مرحلة ما، وعليه لا يمكنني قول شيء الآن، وأرغب فقط في الفوز بالسباقات وحصد النتائج التي أهدف إليها شخصيًا".

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