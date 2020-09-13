بوتاس لا يتحمّل على الإطلاق مسؤولية الحوادث بعد خروج سيارة الأمان
أكّد سائق مرسيدس فالتيري بوتاس بأنه لا يتحمّل مسؤولية الحوادث التي وقعت على خطّ البداية/النهاية في سباق موجيللو مع خروج سيارة الأمان من الحلبة والتي أدّت إلى انسحاب أربعة سائقين وإيقاف السباق لفترة من الوقت.
بعد دخول سيارة الأمان الحلبة إثر الحوادث التي شهدتها اللّفة الأولى من سباق جائزة توسكانا الكبرى، تمّ إيقاف السباق في اللّفة التاسعة بعد العديد من الحوادث التي جمعت عدّة سيارات على خطّ البداية/النهاية أثناء انطلاق السباق من جديد.
وقد انسحب أربعة سائقين جرّاء ذلك: أنطونيو جيوفينازي، كارلوس ساينز، نيكولا لاتيفي وكيفن ماغنوسن. وقد أخبر السائق الفرنسي رومان غروجان فريقه عبر جهاز اللاسلكي بعد رؤيته للحوادث "من فعل ذلك في المقدمة هو سائقٌ غبيّ".
وشوهد بوتاس وهو يقوم بعملية التموجّ من أجل تحمية إطاراته قبيل انطلاق السباق، إذ اعتقد بعض السائقين بالصفوف الخلفية بأنّ السباق قد انطلق بالفعل حيث سارعوا للضغط على دواسة الوقود في حين كان أمامهم سائقين يقودون على سرعة بطيئة استعدادًا لانطلاقة السباق الفعلية.
وعلّق بوتاس على ما حدث قائلاً "نحن مسموحٌ لنا بالتسابق من خطّ التحكّم. وبالطبع عندما تكون في الصدارة فإنك ستُحاول استغلال فرصك إذ لا أتحمّل مسؤولية ما حدث. كنت أقود بسرعة ثابتة لحين انطلاقي".
وأضاف "نعم لقد تأخرت في الانطلاق ولكننا بدأنا التسابق من خطّ التحكّم وليس قبله. إنّ السائقين بالخلف الذين تعرضوا للحوادث بإمكانهم النظر في المرآة. لا جدوى من التذمّر حيال ذلك".
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|الكاتب
|خضر الراوي