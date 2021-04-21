بوتاس: لا ميثاق شرف تم الإخلال به في حادثتي مع راسل

اصطدم بوتاس وراسل ببعضهما البعض بينما كان يتنافسان على المركز التاسع في سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى يوم الأحد الماضي، حيث تسببت شدة الحادثة في رفع العلم الأحمر.

وقد سارع كلا السائقين في لوم الآخر على الحادثة التي تركت سيارة مرسيدس التي يقودها بوتاس مع أضرار بالغة قد تحدّ من خطط تحديثات الفريق لبقية الموسم.

وقد ادّعى راسل عقب الحادثة بأنّ بوتاس قد أخلّ بميثاق الشرف بين السائقين لما قام به على الحلبة.

"لدينا ميثاق شرف بين جميع السائقين أنه عندما سيكون هنالك سيارة أسرع تقترب مع ’دي آر اس’، فإنك لا تحرك عجلة القيادة في اللحظة الأخيرة" قال راسل مقارنًا الحركة بما قام به ماكس فيرشتابن تحت الكبح في 2015 ودفع إلى إعادة كتابة القانون.

وأضاف: "إنّها تحركات صغيرة للغاية، لكن عندما تكون على سرعة 220 ميل/ساعة، وتكون أسرع بـ 30 ميل/ساعة من السيارة أمامك، تكون التبعات ضخمة".

ومنذ تلك الحادثة، توجّه راسل باعتذار إلى بوتاس على ردة فعله، متحملًا مسؤولية حادثة الاصطدام التي تركت توتو وولف مدير فريق مرسيدس يقول بأنّ البريطاني الشاب "أمامه الكثير لتعلمه".

من جهته، وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما أخلّ بأي ميثاق شرف، قال بوتاس: "لا، لا أرى الأمر بهذه الطريقة على الإطلاق".

وتابع: "لم أقم بأية حركات مفاجئة، وأعتقد بأنه واضح جدًا من خلال التصوير من على سيارته كذلك، دومًا ما تركت مساحة له".

وأكمل: "كانت تحركًا نظيفًا للغاية من جهتي. وبالطبّع كنت أدافع، فلن أترك مجالًا له. لكن كذلك وعندما أسابق، أحترم الجميع. لذلك أنا أرى ما حدث بشكل مختلف عنه".

هذا وقد أكّد المراقبون الذين حققوا في الحادثة أن بوتاس لم يغيّر خط تسابقه على الإطلاق بالتوجه إلى المنعطف الثاني، ليُقروا بأن التصادم كان حادثة تسابق.

في المقابل، أوضح بوتاس أنه كان ليدافع "بعدائية أكبر بكثير" عن مركزه، وأنه كان على راسل أن يكون واعيًا بأن خط التسابق الخارجي كان ما يزال رطبًا.

فقال: "لقد علم بأن المسار سيكون رطبًا في ذلك المكان، كوننا مررنا من هنا لفة تلو الأخرى. كنت أعلم ذلك أيضاً، ولم يكن ذلك هو المكان الذي تتوجه إليه في هذه الأجواء على إطارات ملساء. لكن فعل هذا رغم ذلك".

واختتم: "كان ذلك خياره، وكنت أقوم بعملي في محاولة الدفاع عن مركزي، ولم أكن لأبتعد وأمنحه المنطقة الجافة. هكذا تسير الأمور".