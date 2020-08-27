بوتاس: لا تغييرات على صعيد بذلة التسابق السوداء

انتقلت مرسيدس إلى استخدام كسوة سوداء هذا العام قبل انطلاق الموسم كرسالة مضادة للعنصريّة.

وأشار بوتاس خلال جائزة إسبانيا الكبرى إلى أنّ بذلته السوداء كانت "حارة جدًا" وذلك بعد اقتراب حرارة سطح المسار من 50 درجة مئويّة طوال السباق.

وقال الفنلندي بعد السباق أنّه خسر 3 كلغ في الجائزة الكبرى الإسبانيّة، وأنّ البذلات البيضاء تعكس ضوء الشمس أكثر ما يُساعد على إبقاء الحرارة منخفضة.

وتعيّن على سائقي السباقات ارتداء بذلات أسمك في موسم 2020، وهو ما يزيد من المعاناة على صعيد التبريد.

وعندما سُئل قبيل جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع إن كانت مرسيدس قد أجرت أيّة تعديلات على بذلات التسابق، قال بوتاس أنّه في حين أنّه لم يتمّ التخطيط لأيّة تعديلات، فإنّه لا يتوقّع أن تكون الأجواء بتلك الحرارة مجدّدًا.

"كانت الأجواء حارة في السيارة" قال بوتاس، وأضاف: "نظريًا مثلما قلت بعد السباق، لا أعلم إن كان ذلك بسبب المواد المستخدمة أو اللون".

وأردف: "لا أعلم، لكن شعرت بأنّ الأجواء حارة جدًا. أعتقد بأنّ البذلات هي ذاتها، لكن ربّما كان ذلك السباق الأعلى حرارة هذا العام وربّما في العام بأكمله. لذا سيكون الوضع على ما يرام".

ويدخل بوتاس عطلة نهاية الأسبوع متأخّرًا بـ 43 نقطة عن زميله لويس هاميلتون المتصدّر، وعندما سُئل إن كان يشعر بأنّ هذه نقطة جوهريّة في موسمه أجاب: "بالطبع. إن أردت المنافسة على البطولة، فذلك يعني حاجتي لكسب نقاطٍ في مواجهة لويس، وحتّى ماكس فيرشتابن أمامي في ترتيب النقاط، لذا أحتاج لكسب نقاط في مواجهته هو الآخر".

وأردف: "آخذ الأمور سباقًا بسباق، لكن بالطبع لم تنته المنافسة، ستكون تلك مقاربتي".