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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / أخبار عاجلة

بوتاس: كنا نائمين عندما تقدّم فيرشتابن علينا

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بوتاس: كنا نائمين عندما تقدّم فيرشتابن علينا
من قبل:
, رئيس التحرير
09-08-2020

أشار فالتيري بوتاس بأنّه ومع فريقه مرسيدس كانوا نائمين عندما تمكّن سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن في التقدّم إلى الصدارة ليُحقّق الفوز في الجولة الخامسة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020 والتي أجريت فعالياتها على حلبة سيلفرستون البريطانية.

ضمن منافسات سباق الجائزة الـ 70 الكبرى لسباقات الفورمولا واحد، انطلق بوتاس من المركز الأوّل على الإطارات المتوسطة ولكنه توقف خلال اللّفة الـ 14، بينما كان فيرشتابن قادرًا على البقاء على أرض الحلبة لفترةٍ أطول حيث أجرى الهولندي توقفه في اللّفة 27 بعدما بدأ السباق على الإطارات القاسية.

وقد سمحت هذه الاستراتيجية لفيرشتابن في التفوق على ثنائي مرسيدس الذي واجه بعض المشاكل بالإطارات.

وقد أنهى بوتاس سباقه في المركز الثالث بعدما تجاوزه هاميلتون خلال اللّفات الأخيرة.

"إنه أمرٌ مخيب للآمال" قال بوتاس، مضيفًا "ليس من الرائع الانطلاق من المركز الأوّل وإنهاء السباق ثالثًا. كفريق كنا نائمين في مرحلةٍ ما عندما تمكّن فيرشتابن من التقدّم علينا".

وأضاف "كما أنّ الاستراتيجية التي حظيتُ بها لم تكن مثالية. هناك الكثير كي نتعلّمه من اليوم".

وأكمل "كانت هناك فرصة للحاق بفيرشتابن، ولكن بمجرد الضغط كانت الإطارات تتآكل بسرعة. عندما يحدث التحبحب، كنت أخسر التماسك على المنعطفات. إنه يومٌ مخيب للآمال ولكننا سنمضي قدمًا".

تجدر الإشارة إلى أنّ بوتاس تراجع إلى المركز الثالث في ترتيب السائقين بعد فوز فيرشتابن، إذ بات الفارق مع زميله هاميلتون 34 نُقطة.

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس ويفوز بسباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

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فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس ويفوز بسباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الذكرى الـ 70
الكاتب خضر الراوي

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