بوتاس: كان يومًا صعبًا في البحرين على إثر ضرر الأرضيّة

لم يسر يوم بوتاس على النحو المتوقّع على المسار القصير لحلبة البحرين الدوليّة، وذلك ضمن مُجاورته الأولى لزميله الجديد لعطلة نهاية هذا الأسبوع جورج راسل الذي يُعوّض لويس هاميلتون المُصاب بفيروس كورونا.

ففي حين تمكّن راسل من تسجيل الزمن الأسرع في حصّتي الجمعة، اكتفى بوتاس بالمركز الرابع في الأولى، والـ 11 في الثانية.

ويعود ذلك إلى الضرر الذي لحق بأرضيّته بالنسبة للتجارب الأولى، حيث كان الكبح صعبًا إثر ذلك، أمّا في الفترة الثانية فقد كان الفنلندي بصدد تسجيل الزمن الأسرع قبل أن يتمّ شطبه بسبب تجاوزه حدود المسار عند المنعطف الثامن.

وقال الفنلندي: "كسرت أرضيّة السيارة خلال الطلعة الأولى من الحصّة الأولى، عبرت على الحفف الجانبيّة عند المنعطف الثامن، لذا انكسرت قطعة كبيرة من الأرضيّة".

وأضاف: "كانت بقيّة الحصّة الأولى بمثابة خسارة تقريبًا. أمّا الشعور في الحصّة الثانية فقد كان جيّدًا. من الواضح أنّني لم أكمل أيّ لفّات على إطارات سوفت".

وأكمل: "حظيت بنصف لفّة جيّدة، لكنّ الزمن تمّ شطبه بسبب حدود المسار".

ثمّ تابع: "لذا لم يكن أفضل الأيّام في الحقيقة، لكنّ اللفّات الطويلة كانت ثابتة الأداء في الحقيقة، بالرغم من أنّ ريد بُل بدت قويّة وسريعة على إطارات ميديوم".