فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
11 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
17 ساعات
:
02 دقيقة
:
49 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: كان يومًا صعبًا في البحرين على إثر ضرر الأرضيّة

المشاركات
التعليقات
بوتاس: كان يومًا صعبًا في البحرين على إثر ضرر الأرضيّة
من قبل:

وصف فالتيري بوتاس مجريات يوم الجمعة من جائزة الصخير الكبرى للفورمولا واحد بـ "الصعبة".

لم يسر يوم بوتاس على النحو المتوقّع على المسار القصير لحلبة البحرين الدوليّة، وذلك ضمن مُجاورته الأولى لزميله الجديد لعطلة نهاية هذا الأسبوع جورج راسل الذي يُعوّض لويس هاميلتون المُصاب بفيروس كورونا.

ففي حين تمكّن راسل من تسجيل الزمن الأسرع في حصّتي الجمعة، اكتفى بوتاس بالمركز الرابع في الأولى، والـ 11 في الثانية.

ويعود ذلك إلى الضرر الذي لحق بأرضيّته بالنسبة للتجارب الأولى، حيث كان الكبح صعبًا إثر ذلك، أمّا في الفترة الثانية فقد كان الفنلندي بصدد تسجيل الزمن الأسرع قبل أن يتمّ شطبه بسبب تجاوزه حدود المسار عند المنعطف الثامن.

وقال الفنلندي: "كسرت أرضيّة السيارة خلال الطلعة الأولى من الحصّة الأولى، عبرت على الحفف الجانبيّة عند المنعطف الثامن، لذا انكسرت قطعة كبيرة من الأرضيّة".

وأضاف: "كانت بقيّة الحصّة الأولى بمثابة خسارة تقريبًا. أمّا الشعور في الحصّة الثانية فقد كان جيّدًا. من الواضح أنّني لم أكمل أيّ لفّات على إطارات سوفت".

وأكمل: "حظيت بنصف لفّة جيّدة، لكنّ الزمن تمّ شطبه بسبب حدود المسار".

ثمّ تابع: "لذا لم يكن أفضل الأيّام في الحقيقة، لكنّ اللفّات الطويلة كانت ثابتة الأداء في الحقيقة، بالرغم من أنّ ريد بُل بدت قويّة وسريعة على إطارات ميديوم".

راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"

المقال السابق

راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الصخير الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

راسل يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

راسل يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في الصخير

راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"

وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

وولف يُطالب بالهدوء بعد تصدّر راسل للتجارب الأولى في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف يُطالب بالهدوء بعد تصدّر راسل للتجارب الأولى في الصخير

فيراري تضغط من أجل إشراك ساينز في "تجارب الناشئين" في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تضغط من أجل إشراك ساينز في "تجارب الناشئين" في أبوظبي

من سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

من سيقود بديلاً عن هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى؟

أحدث الأخبار

بوتاس: كان يومًا صعبًا في البحرين على إثر ضرر الأرضيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: كان يومًا صعبًا في البحرين على إثر ضرر الأرضيّة

راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"

راسل يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

راسل يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في الصخير

وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"

48دقيقة
2
فورمولا 1

وولف يُطالب بالهدوء بعد تصدّر راسل للتجارب الأولى في الصخير

3
فورمولا 1

راسل يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في جائزة الصخير الكبرى

4
فورمولا 1

وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة

5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

أحدث الأخبار

بوتاس: كان يومًا صعبًا في البحرين على إثر ضرر الأرضيّة
فورمولا 1

بوتاس: كان يومًا صعبًا في البحرين على إثر ضرر الأرضيّة

راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"
فورمولا 1

راسل: أزمنة التجارب الحرّة الأسرع "مضلّلة"

راسل يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في الصخير
فورمولا 1

راسل يُحافظ على الصدارة في التجارب الحرّة الثانية في الصخير

وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة
فورمولا 1

وولف: هاميلتون ليس على ما يرام بالرغم من أعراض كورونا الخفيفة

وولف يُطالب بالهدوء بعد تصدّر راسل للتجارب الأولى في الصخير
فورمولا 1

وولف يُطالب بالهدوء بعد تصدّر راسل للتجارب الأولى في الصخير

أحدث ملفات الفيديو

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية 05:22
فورمولا 1

كل ما تودون معرفته عن المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث 02:56
فورمولا 1

كيف ينقذ الطوق حياة السائقين خلال الحوادث

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى 07:41
فورمولا 1

شوفلن يقدم مراجعة لسباق جائزة البحرين الكبرى

أهم مجريات سباق جائزة البحرين الكبرى 06:32
فورمولا 1

أهم مجريات سباق جائزة البحرين الكبرى

ما الذي أنقذ حياة غروجان؟ 14:17
فورمولا 1
01-12-2020

ما الذي أنقذ حياة غروجان؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.