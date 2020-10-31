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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: "كان عليّ المخاطرة" خلال اللفة الأخيرة لإحراز قطب الانطلاق الأول في إيمولا

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بوتاس: "كان عليّ المخاطرة" خلال اللفة الأخيرة لإحراز قطب الانطلاق الأول في إيمولا
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أكد فالتيري بوتاس أنه اضطرّ للضغط والمنافسة بقوة لإحراز قطب الانطلاق الأول لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى، وأنه خاطر في اللفة الأخيرة كي يحقق ذلك.

نجح بوتاس بحسم قطب الانطلاق الأول على حلبة إيمولا ليتفوق على زميله هاميلتون بفارق قارب عُشر الثانية تقريباً.

وكشف الفنلندي أنه استمتع بالحلبة بالفعل وبقدرته على الضغط والقيادة إلى أقصى مستويات السرعة، لكنه كان يعي ضرورة التحسن في لفته الأخيرة كي يضمن المركز الأول.

فقال: "ليس من السهل تحقيق قطب الانطلاق الأول، وقد استمتعت حقاً بالمسار".

وأكمل: "من الجميل عندما تضغط دواسة الوقود إلى الحدود القصوى. ونعم كنت أعلم أنه عليّ التحسّن في اللفة الأخيرة وقد وجدت بالفعل بعض التحسينات الطفيفة التي كنت أحتاجها".

وكشف بوتاس أنه حسّن أزمنته في المنعطفين الثاني والثالث، فقال: "حسنتُ زمني في المنعطفين الثاني والثالث، إذ كنتُ أتمرن عليهما اليوم ولم أنجح في ذلك إلا خلال لفتي الأخيرة".

وأكمل: "عانيتُ مع عدم ثبات السيارة عندما حاولتُ المغامرة والضغط أكثر، لكنني كنتُ أعلم أنني في لفتي الأخيرة، وكان عليّ المحاولة، لذا خاطرتُ وتمكنتُ بالفعل من النجاح".

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بالمقابل، يرى بوتاس أن المعركة في مواجهة زميله لويس هاميلتون ستكون جيدة يوم الأحد.

فقال: "ستكون معركة جيدة. تمتلك الحلبة أحد أطول المقاطع المستقيمة حتى المنعطف الأول، لذا لا شكّ بأن لويس وماكس (فيرشتابن) سيلاحقاني".

واختتم: "لكنه موقع جيد لانطلاقة السباق، وآمل أن تكون الوتيرة جيدة كذلك في الغد!".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
قائمة السائقين فالتيري بوتاس
قائمة الفرق مرسيدس
الكاتب خلدون يونس

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