بوتاس "قلقٌ على المدى البعيد" حيال معاناة ساوبر
حلّ فريق ساوبر في المركزين الـ 19 والـ 20 تواليًا ضمن جائزة هولندا الكبرى للفورمولا 1 في ظلّ ضعف الأداء الذي شهد تجاوز المتصدّرين لفالتيري بوتاس وجو غوانيو بلفّتين.
فالتيري بوتاس، كيك ساوبر
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
تحسّر بوتاس على "أضعف" تأديات ساوبر في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا 1 ضمن جائزة هولندا الكبرى، لكنّه يأمل في أن تكون الحلبة الهولنديّة مجرّد "كبوة شاذة".
وكان الفنلندي وزميله جو غوانيو قد فشلا في المنافسة على النقاط، ليتذيّلا الترتيب في السباق، وكانا الوحيدين المتأخّرين بلفّتين كاملتين عن الفائز لاندو نوريس.
وفي حين أنّ فريق ساوبر فشل في تحقيق أيّة نقاط، فإنّ بوتاس وجو كانا قادرين على الأقلّ على منافسة فرق الوسط في بعض المناسبات، وهو أمرٌ لم يكن الفريق قادرًا على فعله في زاندفورت.
وقال بوتاس حيال ذلك: "لم أتوقّع أن يكون الأداء بهذا الضعف. كانت الانطلاقة مقبولة في الحقيقة وكنّا في موقعٍ مقبولٍ بالمقارنة مع مركز انطلاقنا، لكنّني بدأت أعاني للحاق ببقيّة الركب بدءًا من اللفّة الخامسة أو السادسة".
وأضاف: "لم نتمتّع بالوتيرة التي كنّا نأملها مع تركيبات الإطارات الأخرى. ليست المشكلة في الإطارات، بل في السيارة. لا تعمل على هذه الحلبة".
وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ الأداء كان يُمثّل مشكلة واسعة النطاق أو يقتصر على الحلبة الهولنديّة، أجاب: "لم نكن بهذا الضعف في أيٍ من السباقات هذا العام، وليس الأمر كما لو أنّنا تراجعنا خطوة إلى الوراء. هذه الحلبة ضخّمت نقاط ضعف السيارة مع المنعطفات المائلة، والرياح، أظهر ذلك حساسيّة السيارة".
وستُوفّر حلبة مونزا عالية السرعة تحديًا مختلفًا للفريق نهاية هذا الأسبوع قبل نقل التركيز نحو السباقات البعيدة لإكمال الموسم.
وعندما سُئل إن كان حلّ المشاكل ممكنًا قبل نهاية الموسم، أجاب: "إنّها مسألة طويلة الأمد، لا أعتقد بأنّ هناك حلًا سريعًا، لكنّ هذه الحلبة فريدة وهذا النوع من الرياح نادر".
وأكمل: "لذا لا أزال متفائلًا بأنّ بوسعنا الحصول على جولات أفضل وآمل أن تكون هذه الحلبة كبوة شاذة".
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