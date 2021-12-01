بوتاس قد يلعب "دوراً مهماً" في معركة لقب موسم 2021 للفورمولا واحد

يصل فيرشتابن سائق ريد بُل إلى الجولة ما قبل الختامية في السعودية كمتصدر للترتيب العام بفارق ثماني نقاط أمام هاميلتون، حيث أحرز تسعة انتصارات هذا الموسم.

هذه الأفضلية تعني أن الهولندي قادر نظرياً على حسم اللقب في جدة، في حال نجح بإيصال الفارق إلى 26 نقطة أمام هاميلتون.

ومع هذا التقارب، فإن دور الزميلين بات كبيراً في حسم المعركة.

وأحرز كل من بوتاس وبيريز فوزاً خلال الموسم، حيث يحتل الفنلندي المركز الثالث بفارق 13 نقطة أمام المكسيكي سائق ريد بُل.

ويرى براندل أنه من المرجح أن يلعب بوتاس دوراً في نتيجة البطولة، حيث يشعر أنه قادر على هزيمة بوتاس، بعكس بيريز الذي ليس قادراً على هزيمة هاميلتون.

فقال في تصريح لوسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بصراحة، أعتقد أن فالتيري قادر على الإنهاء أمام ماكس، بشكل أكبر من قدرة بيريز على ذلك مع لويس".

وأكمل: "لذا أعتقد أن ذلك قد يلعب دوراً في معركة اللقب. إذ من المحتمل أن ينجح بوتاس في خطف بعض النقاط من ماكس".

وتابع: "لا أرى أن سيرجيو قادر على خطف النقاط من لويس".

وأردف: "هناك 88 نقطة متاحة على الطاولة ضمن معركة المصنعين. وقد تسير في أيٍ من الاتجاهين، ذلك يعتمد على … لا أدري حقاً إن كان فالتيري قادراً على تقديم نفس الأداء الرفيع الذي شهدناه في اسطنبول أو السباق القصير في البرازيل".

وبينما يرى براندل أن كلاً من هاميلتون وفيرشتابن يستحق اللقب، لكنه يشعر أن الهولندي تعرض لحظ سيء خلال الموسم.

حيث أشار معلق قناة "سكاي اف1" إلى أمثلة مثل جولة أذربيجان، التي انسحب منها فيرشتابن بسبب انثقاب إطاره عندما كان في الصدارة، وكذلك في جائزة بريطانيا الكبرى بعد حادثته مع هاميلتون التي أدت إلى انسحابه كذلك، بينما واصل سائق مرسيدس السباق ليفوز به.

فقال: "أعتقد أن كلاً منهما يستحق اللقب. لو نظرنا إلى عدد اللفات في الصدارة، والسباقات التي فازا بها، أعتقد أن ماكس تعرض لقليل من الحظ السيء أكثر من لويس، مثل باكو، وحادثته في سيلفرستون، وكذلك المجر".

وتابع: "كما حالف الحظ لويس بعض الشيء، في إيمولا، حيث كان متأخراً بلفة، لكن فجأة أنهى السباق ثانياً..".

واسترسل: "لكن الموسم طويل، وماكس قدم تأدية أفضل حتى الآن، لناحية الأرقام".

واختتم: "أعتقد أن كلاهما يستحق اللقب، لكنني أشعر أنه لقب ماكس ليخسره، سواء عبر الحظ السيء أو القرارات الخاطئة أو غيرها. هكذا أرى الموسم من وجهة نظري".