بوتاس: قد تتّبع مرسيدس مقاربة حذرة في حال تكرار مشاكل علبة التروس

بعد تضرّر أداء الفريق بسبب تراكم مشكلة رنين كهربائيّ بسبب الاهتزازات الناتجة عن العبور على الحفف الجانبيّة على حلبة ريد بُل رينغ، قال الفريق بأنّه لا يُوجد حلٌ سريع لهذه المشكلة "المعقّدة" التي ستتكرّر في حال واجهت سيارة "دبليو11" ذات الظروف.

ويُعتقد بأنّ مرسيدس ستجلب مكوّنات جديدة على سيارتها لمحاولة حلّ المشكلة، إلى جانب فهمها أكثر باستخدام البيانات الإضافيّة التي سيجمعها الفريق من تجارب الجمعة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان سيعمد هو وهاميلتون إلى تفادي العبور على الحفف الجانبيّة خلال جائزة ستيريا الكبرى، أجاب بوتاس: "حاول الفريق القيام ببعض الأشياء لحلّ هذه المشكلة لعطلة نهاية الأسبوع الجاري".

وأضاف: "من الواضح أنّ القوانين تحدّ ما يُمكنك القيام به على صعيد علبة التروس. لكنّهم توصّلوا إلى مكمن المشكلة. لديّ ثقة كاملة في قدرتهم على حلّها، لكنّ الأمر يقتصر على موعد حدوث ذلك".

وأكمل: "سنستخدم بعض أنظمة الاستشعار يوم الجمعة لمراقبة ما يحدث وسنرى إن كانت المشكلة ستتكرّر".

وواصل شرحه بالقول: "لكن إن تكرّرت فأجل سنحتاج لأن نكون حذرين. من الواضح أنّنا نريد إكمال السباق والحصول على النقاط الكاملة. لكن يجب أن نكون أكثر ذكاءً بعد يوم الجمعة، سنرى كيف ستسير الأمور. لكن هناك إمكانيّة للقيادة بشكلٍ مختلف. سنرى".

وبالرغم من تهديد عطل علبة التروس في المراحل الأخيرة من سباق الأسبوع الماضي، تشبّث بوتاس وحقّق الفوز بالجولة الافتتاحيّة، بينما اكتفى هاميلتون بالمركز الرابع إثر عقوبته نتيجة احتكاكه بأليكسندر ألبون سائق ريد بُل.

وكان بوتاس قد عانى للحفاظ على الزخم في المنافسة على اللقب منذ انضمامه إلى مرسيدس، لكنّه قال بأنّ مقاربته للسباقات المقبلة لن تتغيّر بالرغم من كسبه للأفضليّة المبكّرة على حساب زميله.

وقال: "أكملنا سباقًا واحدًا فقط، وبالطبع تحظى بشعورٍ إيجابي من بدء الموسم هكذا، وتريد الحفاظ على الزخم الإيجابيّ والثقة".

وأكمل: "لكنّ العمل يتواصل بشكلٍ طبيعي في نهاية المطاف. تنظر إلى كلّ عطلة نهاية أسبوع بشكلٍ منفرد، وتعود إلى الصفر في كلّ مرّة. تحاول القيام بالأمور على نحوٍ أفضل من السابق".

وأردف: "تتعلّم وتحاول رفع المستوى في كلّ مرّة، لذا أعتقد بأنّ تلك هي الخطّة هذا الموسم. ستتتابع السباقات سريعًا، لذا عليك أن تمتّع بكفاءة على صعيد التعلّم وكيفيّة عملك مع الفريق. سيكون ذلك المفتاح وراء الفوز".