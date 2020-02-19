بوتاس في صدارة الفترة الصباحيّة من اليوم الافتتاحي لتجارب برشلونة

استُهلّ اليوم بإطلاق فريقَي هاس وألفا روميو لسيارتيهما "بشكلٍ رسمي" بالرغم من أنّهما ظهرتا للعلن في أيّام التصوير الترويجي.

بالتوازي مع ذلك أعلن فريق فيراري تغييرًا في برنامجه، إذ استُدعي شارل لوكلير للقيادة هذا اليوم عوضًا عن سيباستيان فيتيل بعد أن شعر الألماني بأنّه ليس في حالة صحيّة جيّدة.

ولدى انطلاق فعاليّات اليوم، ظهرت سيارتا رينو وريسينغ بوينت الفعليّتين، حيث جذبتا الأنظار من خلال تصميم مقدّمتيهما المشابه لتصميم مرسيدس.

وكان اليوم مثمرًا بالنسبة لجميع السائقين والفرق على حدّ السواء، إذ لم يُواجه أيّ فريق دراما غير متوقّعة، كما لم يتمّ التلويح بالعلم الأحمر، وسمح ذلك للسائقين بإكمال قدرٍ كبيرٍ من اللفّات، حيث يُعدّ ذلك منطقيًا بالنظر إلى تقلّص عدد أيّام التجارب لهذا العام من 8 في السابق إلى 6.

وصبّ الجميع تركيزًا على تقييم الأداء الانسيابيّ للسيارات، إلى جانب التحقّق من عمل جميع الأنظمة بالشكل المتوقّع منها والتأكّد من الصلابة الميكانيكيّة.

وذهبت صدارة جدول الأزمنة إلى فالتيري بوتاس، حيث حقّق الفنلندي توقيتًا وقدره دقيقة واحدة و17.313 دقيقة مُكملًا أكثر من 70 لفّة قبل أن يُسلّم السيارة لزميله لويس هاميلتون في فترة ما بعد الظهر.

وحلّ سيرجيو بيريز ثانيًا على متن سيارة ريسينغ بوينت، ولم يفصل بينه وبين بوتاس سوى 0.062 ثانية.

وتواجد ماكس فيرشتابن ثالثًا، وعلى غير المعتاد كان الهولندي السائق الأكثر نشاطًا على الحلبة في هذا اليوم على متن سيارته ريد بُل-هوندا، حيث أكمل الهولندي أكثر من 90 لفّة.

وذهب المركز الرابع إلى كارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين، حيث تقدّم الإسباني على إستيبان أوكون سائق رينو.

جورج راسل أنهى الحصة الصباحية سادساً حيث بدت سيارة ويليامز 2020 أفضل بمراحل من سيارة 2019 سيئة الصيت.

شارل لوكلير وضع فيراري بالمركز السابع أمام روبرت كوبتسا الذي قاد سيارة ألفا روميو، بينما أكمل كيفن ماغنوسن ودانييل كفيات ترتيب المراكز لصالح هاس وألفا توري على الترتيب.

يشار إلى أن الحصة لم تشهد أية حوادث أو رفع للأعلام الحمراء.