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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس في صدارة التجارب الحرّة الأولى في روسيا

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بوتاس في صدارة التجارب الحرّة الأولى في روسيا
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حقّق فالتيري بوتاس الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد، في الوقت الذي اكتفى فيه زميله لويس هاميلتون بالمركز الـ 19.

اقتصر السائقون في البداية مثل المعتاد على بعض اللفّات الاستطلاعيّة، وذلك من أجل إجراء بعض الاختبارات الانسيابيّة للتحديثات التي جلبتها فرقهم، وتحديدًا رينو ومكلارين وفيراري على وجه الأساس، حيث يُقيّم فريق مكلارين فكرة التسابق بالأنف الجديد المشابه لمرسيدس والذي اختبره في موجيللو قبل أسبوعين.

لكنّ الحلبة كانت متّسخة قليلًا، لذا كانت انزلاقات السائقين حاضرة بقوّة في المراحل الأولى عندما بدأ الجميع برامجهم.

لكن لم يكن الجميع محظوظًا بالإفلات من دون ضرر، إذ انزلق كارلوس ساينز الإبن عند المنعطف السابع، واصطدم جناحه الخلفيّ بحاجز الإطارات ما أدّى إلى كسره. وعاد الإسباني ببطء إلى خطّ الحظائر لكنّ بعض الأشلاء تناثرت على المسار وهو ما أدّى إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

ودفع ذلك أغلب السائقين للعودة إلى خطّ الحظائر، قبل أن تعود الحركة لاحقًا مع بقاء 44 دقيقة.

لكنّ تلك الحركة لم تدم طويلًا وذلك بعد أن تعرّض نيكولاس لاتيفي لحادثٍ قوي عند المنعطف العاشر، حيث قال: "آسفٌ يا شباب".

وكان الحادث قويًا وتدمّر أغلب الجانب الأيسر من السيارة، وهو ما دفع إدارة السباق لرفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة لاحقًا، لكنّ الترتيب كان مبعثرًا في الحقيقة في النهاية، إذ في حين ذهبت الصدارة إلى بوتاس سائق مرسيدس، فإنّ دانيال ريكاردو كان أقرب منافسيه بحلوله ثانيًا على متن سيارة رينو بفارق نصف ثانية.

إذ تواجد لويس هاميلتون متصدّر الترتيب العام في المركز الـ 19 ما قبل الأخير، وذلك في ظلّ تركيز البريطاني على إطارات "هارد" في أغلب فترات الحصّة بعد طلعة وحيدة في بدايتها على إطارات "سوفت".

أمّا المركز الثالث فقد ذهب إلى ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، وتقدّم الهولندي على ثنائيّ ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز ولانس سترول.

في الأثناء وضع إستيبان أوكون سيارة رينو الثانية في المركز السادس، بالرغم من أنّه كان أبطأ بستّة أعشارٍ من زميله ريكاردو.

وعلى أرضه وأمام جماهيره، قدّم دانييل كفيات وتيرة قويّة وتواجد في المركز السابع أمام أليكسندر ألبون سائق الفريق الأساسي ريد بُل.

أمّا سيباستيان فيتيل فقد تواجد في المركز التاسع على متن سيارة فيراري بفارق 1.4 ثانية عن الصدارة، وكان أسرع بنصف ثانية من زميله شارل لوكلير الذي حلّ في المركز الـ 11 مباشرة خلف بيير غاسلي الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 13 1:34.923     221.788
2 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 22 1:35.430 0.507 0.507 220.609
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 22 1:35.577 0.654 0.147 220.270
4 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 23 1:35.796 0.873 0.219 219.767
5 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 21 1:35.965 1.042 0.169 219.379
6 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 23 1:36.061 1.138 0.096 219.160
7 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 22 1:36.230 1.307 0.169 218.775
8 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 24 1:36.254 1.331 0.024 218.721
9 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 23 1:36.323 1.400 0.069 218.564
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 25 1:36.706 1.783 0.383 217.699
11 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 23 1:36.896 1.973 0.190 217.272
12 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 8 1:36.970 2.047 0.074 217.106
13 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 28 1:37.110 2.187 0.140 216.793
14 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 17 1:37.201 2.278 0.091 216.590
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 23 1:37.230 2.307 0.029 216.525
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 22 1:37.430 2.507 0.200 216.081
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 24 1:37.595 2.672 0.165 215.715
18 8 France رومان غروجان هاس فيراري 24 1:37.649 2.726 0.054 215.596
19 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 18 1:37.716 2.793 0.067 215.448
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 11 1:37.784 2.861 0.068 215.299
ساينز: هاميلتون أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد في التاريخ "بغض النظر عن الإحصائيات"

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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