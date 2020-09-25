بوتاس في صدارة التجارب الحرّة الأولى في روسيا

اقتصر السائقون في البداية مثل المعتاد على بعض اللفّات الاستطلاعيّة، وذلك من أجل إجراء بعض الاختبارات الانسيابيّة للتحديثات التي جلبتها فرقهم، وتحديدًا رينو ومكلارين وفيراري على وجه الأساس، حيث يُقيّم فريق مكلارين فكرة التسابق بالأنف الجديد المشابه لمرسيدس والذي اختبره في موجيللو قبل أسبوعين.

لكنّ الحلبة كانت متّسخة قليلًا، لذا كانت انزلاقات السائقين حاضرة بقوّة في المراحل الأولى عندما بدأ الجميع برامجهم.

لكن لم يكن الجميع محظوظًا بالإفلات من دون ضرر، إذ انزلق كارلوس ساينز الإبن عند المنعطف السابع، واصطدم جناحه الخلفيّ بحاجز الإطارات ما أدّى إلى كسره. وعاد الإسباني ببطء إلى خطّ الحظائر لكنّ بعض الأشلاء تناثرت على المسار وهو ما أدّى إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

ودفع ذلك أغلب السائقين للعودة إلى خطّ الحظائر، قبل أن تعود الحركة لاحقًا مع بقاء 44 دقيقة.

لكنّ تلك الحركة لم تدم طويلًا وذلك بعد أن تعرّض نيكولاس لاتيفي لحادثٍ قوي عند المنعطف العاشر، حيث قال: "آسفٌ يا شباب".

وكان الحادث قويًا وتدمّر أغلب الجانب الأيسر من السيارة، وهو ما دفع إدارة السباق لرفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة لاحقًا، لكنّ الترتيب كان مبعثرًا في الحقيقة في النهاية، إذ في حين ذهبت الصدارة إلى بوتاس سائق مرسيدس، فإنّ دانيال ريكاردو كان أقرب منافسيه بحلوله ثانيًا على متن سيارة رينو بفارق نصف ثانية.

إذ تواجد لويس هاميلتون متصدّر الترتيب العام في المركز الـ 19 ما قبل الأخير، وذلك في ظلّ تركيز البريطاني على إطارات "هارد" في أغلب فترات الحصّة بعد طلعة وحيدة في بدايتها على إطارات "سوفت".

أمّا المركز الثالث فقد ذهب إلى ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، وتقدّم الهولندي على ثنائيّ ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز ولانس سترول.

في الأثناء وضع إستيبان أوكون سيارة رينو الثانية في المركز السادس، بالرغم من أنّه كان أبطأ بستّة أعشارٍ من زميله ريكاردو.

وعلى أرضه وأمام جماهيره، قدّم دانييل كفيات وتيرة قويّة وتواجد في المركز السابع أمام أليكسندر ألبون سائق الفريق الأساسي ريد بُل.

أمّا سيباستيان فيتيل فقد تواجد في المركز التاسع على متن سيارة فيراري بفارق 1.4 ثانية عن الصدارة، وكان أسرع بنصف ثانية من زميله شارل لوكلير الذي حلّ في المركز الـ 11 مباشرة خلف بيير غاسلي الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: