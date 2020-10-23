بوتاس في صدارة التجارب الثانية وحادثٌ بين فيرشتابن وسترول في البرتغال

كُرّست نصف الساعة الأولى لاختبار إطارات بيريللي للعام المقبل، متمثّلة في تركيبة "سي1" الأكثر قساوة، وكان ذلك إجباريًا بالنسبة للجميع.

وبالرغم من إكمال السائقين للساعة والنصف الأولى في التعوّد على المسار ومستويات التماسك التي كانت منخفضة للغاية بالرغم من أنّ المسار قد أُعيد تعبيده مؤخّرًا، إلّا أنّ كثافة الانزلاقات لم تتراجع في الحصّة الثانية.

وبعد إكمال تلك الاختبارات، انتقل أغلب السائقين سريعًا إلى إطارات "ميديوم" من أجل بدء برامجهم الطبيعيّة.

لكنّ الحركة توقّفت مع انتصاف الحصّة بالضبط، حيث رُفع العلم الأحمر بعد أن اشتعلت ألسنة اللهب في سيارة ألفا تاوري الخاصة ببيير غاسلي.

وتطلّبت عمليّة إبعاد السيارة وتنظيف المسار قرابة 10 دقائق، لكنّ السائقين لم يدخلوا مباشرة لدى استئناف الحصّة.

وبدأ السائقون حينها بالسعي وراء محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، لكنّ الحركة لم تدم طويلًا وعاد العلم الأحمر مجدّدًا، حيث جمعت حادثة غريبة وغير ضروريّة بين فيرشتابن ولانس سترول.

إذ تواجد فيرشتابن خلف سترول على الخطّ المستقيم ومن ثمّ انحاز إلى جانبه بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل ويبدو أنّ كلًا منهما افترض بأنّ الآخر سيُخفّف سرعته، لكنّ ذلك لم يحدث واحتكّت الزاوية الأماميّة اليسرى لسيارة فيرشتابن بالزاوية اليمنى الخلفيّة لسيارة ريسينغ بوينت ما تسبّب في وقوع الحادث.

وتوقّفت سيارة ريسينغ بوينت المتضرّرة على المنطقة الحصويّة، بينما واصل فيرشتابن القيادة ببطء وعاد إلى خطّ الحظائر، وسرعان ما أعلن المراقبون تحقيقهم في الحادثة.

وكانت رسائل فيرشتابن على اللاسلكي غاضبة، حيث صاح: "هل هذا الرجل أعمى؟ مالذي يفعله بحقّ الجحيم".

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 8 دقائق فقط حيث سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة من أجل إجراء بعض اللفّات السريعة الأخيرة.

لكنّ الزحام كان شديدًا للغاية، وهو ما تسبّب في إلغاء الكثير من السائقين لمحاولاتهم.

وبقي زمن بوتاس البالغ 1:17.940 دقيقة ثابتًا في الصدارة، حيث نجح الفنلندي في إكمال بعض اللفّات على الإطارات الليّنة قبل العلم الأحمر الثاني.

وذهب المركز الثاني إلى فيرشتابن بفارق 0.595 ثانية عن الصدارة، لكنّ زمنه جاء على إطارات "ميديوم".

أمّا لاندو نوريس فقد قدّم لفّة جيّدة في النهاية لصالح مكلارين وتواجد في المركز الثالث أمام شارل لوكلير سائق فيراري.

وتواجد كارلوس ساينز الإبن في المركز الخامس أمام سيباستيان فيتيل، بينما كان زمن غاسلي المبكّر كفيلًا بالإبقاء عليه في المركز السابع في النهاية أمام لويس هاميلتون الذي لم يكمل لفّات سريعة في النهاية وحاول العمل على محاكاة بعض اللفّات الطويلة، وأكمل الحصّة ثامنًا أمام إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون.

نتيجة الحصّة: