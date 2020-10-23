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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس في صدارة التجارب الثانية وحادثٌ بين فيرشتابن وسترول في البرتغال

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بوتاس في صدارة التجارب الثانية وحادثٌ بين فيرشتابن وسترول في البرتغال
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حافظ فالتيري بوتاس على صدارته مع نهاية مجريات الجمعة من جائزة البرتغال الكبرى، وذلك في حصّة ثانية مبعثرة بعد رفع العلم الأحمر فيها في مناسبتين.

كُرّست نصف الساعة الأولى لاختبار إطارات بيريللي للعام المقبل، متمثّلة في تركيبة "سي1" الأكثر قساوة، وكان ذلك إجباريًا بالنسبة للجميع.

وبالرغم من إكمال السائقين للساعة والنصف الأولى في التعوّد على المسار ومستويات التماسك التي كانت منخفضة للغاية بالرغم من أنّ المسار قد أُعيد تعبيده مؤخّرًا، إلّا أنّ كثافة الانزلاقات لم تتراجع في الحصّة الثانية.

وبعد إكمال تلك الاختبارات، انتقل أغلب السائقين سريعًا إلى إطارات "ميديوم" من أجل بدء برامجهم الطبيعيّة.

لكنّ الحركة توقّفت مع انتصاف الحصّة بالضبط، حيث رُفع العلم الأحمر بعد أن اشتعلت ألسنة اللهب في سيارة ألفا تاوري الخاصة ببيير غاسلي.

وتطلّبت عمليّة إبعاد السيارة وتنظيف المسار قرابة 10 دقائق، لكنّ السائقين لم يدخلوا مباشرة لدى استئناف الحصّة.

وبدأ السائقون حينها بالسعي وراء محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، لكنّ الحركة لم تدم طويلًا وعاد العلم الأحمر مجدّدًا، حيث جمعت حادثة غريبة وغير ضروريّة بين فيرشتابن ولانس سترول.

إذ تواجد فيرشتابن خلف سترول على الخطّ المستقيم ومن ثمّ انحاز إلى جانبه بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل ويبدو أنّ كلًا منهما افترض بأنّ الآخر سيُخفّف سرعته، لكنّ ذلك لم يحدث واحتكّت الزاوية الأماميّة اليسرى لسيارة فيرشتابن بالزاوية اليمنى الخلفيّة لسيارة ريسينغ بوينت ما تسبّب في وقوع الحادث.

وتوقّفت سيارة ريسينغ بوينت المتضرّرة على المنطقة الحصويّة، بينما واصل فيرشتابن القيادة ببطء وعاد إلى خطّ الحظائر، وسرعان ما أعلن المراقبون تحقيقهم في الحادثة.

وكانت رسائل فيرشتابن على اللاسلكي غاضبة، حيث صاح: "هل هذا الرجل أعمى؟ مالذي يفعله بحقّ الجحيم".

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 8 دقائق فقط حيث سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة من أجل إجراء بعض اللفّات السريعة الأخيرة.

لكنّ الزحام كان شديدًا للغاية، وهو ما تسبّب في إلغاء الكثير من السائقين لمحاولاتهم.

وبقي زمن بوتاس البالغ 1:17.940 دقيقة ثابتًا في الصدارة، حيث نجح الفنلندي في إكمال بعض اللفّات على الإطارات الليّنة قبل العلم الأحمر الثاني.

وذهب المركز الثاني إلى فيرشتابن بفارق 0.595 ثانية عن الصدارة، لكنّ زمنه جاء على إطارات "ميديوم".

أمّا لاندو نوريس فقد قدّم لفّة جيّدة في النهاية لصالح مكلارين وتواجد في المركز الثالث أمام شارل لوكلير سائق فيراري.

وتواجد كارلوس ساينز الإبن في المركز الخامس أمام سيباستيان فيتيل، بينما كان زمن غاسلي المبكّر كفيلًا بالإبقاء عليه في المركز السابع في النهاية أمام لويس هاميلتون الذي لم يكمل لفّات سريعة في النهاية وحاول العمل على محاكاة بعض اللفّات الطويلة، وأكمل الحصّة ثامنًا أمام إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 32 1:17.940     216.351
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 34 1:18.535 0.595 0.595 214.711
3 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 35 1:18.743 0.803 0.208 214.144
4 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 34 1:18.838 0.898 0.095 213.886
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 32 1:19.113 1.173 0.275 213.143
6 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 34 1:19.175 1.235 0.062 212.976
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 26 1:19.178 1.238 0.003 212.968
8 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 27 1:19.308 1.368 0.130 212.619
9 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 32 1:19.496 1.556 0.188 212.116
10 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 37 1:19.643 1.703 0.147 211.724
11 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 33 1:19.821 1.881 0.178 211.252
12 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 34 1:19.901 1.961 0.080 211.041
13 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 28 1:19.987 2.047 0.086 210.814
14 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 33 1:20.465 2.525 0.478 209.561
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 34 1:20.490 2.550 0.025 209.496
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 29 1:20.680 2.740 0.190 209.003
17 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 33 1:20.729 2.789 0.049 208.876
18 8 France رومان غروجان هاس فيراري 32 1:20.867 2.927 0.138 208.520
19 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 26 1:20.983 3.043 0.116 208.221
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 34 1:21.396 3.456 0.413 207.164
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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