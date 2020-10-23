بوتاس في صدارة التجارب الثانية وحادثٌ بين فيرشتابن وسترول في البرتغال
حافظ فالتيري بوتاس على صدارته مع نهاية مجريات الجمعة من جائزة البرتغال الكبرى، وذلك في حصّة ثانية مبعثرة بعد رفع العلم الأحمر فيها في مناسبتين.
كُرّست نصف الساعة الأولى لاختبار إطارات بيريللي للعام المقبل، متمثّلة في تركيبة "سي1" الأكثر قساوة، وكان ذلك إجباريًا بالنسبة للجميع.
وبالرغم من إكمال السائقين للساعة والنصف الأولى في التعوّد على المسار ومستويات التماسك التي كانت منخفضة للغاية بالرغم من أنّ المسار قد أُعيد تعبيده مؤخّرًا، إلّا أنّ كثافة الانزلاقات لم تتراجع في الحصّة الثانية.
وبعد إكمال تلك الاختبارات، انتقل أغلب السائقين سريعًا إلى إطارات "ميديوم" من أجل بدء برامجهم الطبيعيّة.
لكنّ الحركة توقّفت مع انتصاف الحصّة بالضبط، حيث رُفع العلم الأحمر بعد أن اشتعلت ألسنة اللهب في سيارة ألفا تاوري الخاصة ببيير غاسلي.
وتطلّبت عمليّة إبعاد السيارة وتنظيف المسار قرابة 10 دقائق، لكنّ السائقين لم يدخلوا مباشرة لدى استئناف الحصّة.
وبدأ السائقون حينها بالسعي وراء محاكاة التصفيات على إطارات "سوفت"، لكنّ الحركة لم تدم طويلًا وعاد العلم الأحمر مجدّدًا، حيث جمعت حادثة غريبة وغير ضروريّة بين فيرشتابن ولانس سترول.
إذ تواجد فيرشتابن خلف سترول على الخطّ المستقيم ومن ثمّ انحاز إلى جانبه بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل ويبدو أنّ كلًا منهما افترض بأنّ الآخر سيُخفّف سرعته، لكنّ ذلك لم يحدث واحتكّت الزاوية الأماميّة اليسرى لسيارة فيرشتابن بالزاوية اليمنى الخلفيّة لسيارة ريسينغ بوينت ما تسبّب في وقوع الحادث.
وتوقّفت سيارة ريسينغ بوينت المتضرّرة على المنطقة الحصويّة، بينما واصل فيرشتابن القيادة ببطء وعاد إلى خطّ الحظائر، وسرعان ما أعلن المراقبون تحقيقهم في الحادثة.
وكانت رسائل فيرشتابن على اللاسلكي غاضبة، حيث صاح: "هل هذا الرجل أعمى؟ مالذي يفعله بحقّ الجحيم".
واستؤنفت الحصّة مع بقاء 8 دقائق فقط حيث سارع السائقون إلى الدخول إلى الحلبة من أجل إجراء بعض اللفّات السريعة الأخيرة.
لكنّ الزحام كان شديدًا للغاية، وهو ما تسبّب في إلغاء الكثير من السائقين لمحاولاتهم.
وبقي زمن بوتاس البالغ 1:17.940 دقيقة ثابتًا في الصدارة، حيث نجح الفنلندي في إكمال بعض اللفّات على الإطارات الليّنة قبل العلم الأحمر الثاني.
وذهب المركز الثاني إلى فيرشتابن بفارق 0.595 ثانية عن الصدارة، لكنّ زمنه جاء على إطارات "ميديوم".
أمّا لاندو نوريس فقد قدّم لفّة جيّدة في النهاية لصالح مكلارين وتواجد في المركز الثالث أمام شارل لوكلير سائق فيراري.
وتواجد كارلوس ساينز الإبن في المركز الخامس أمام سيباستيان فيتيل، بينما كان زمن غاسلي المبكّر كفيلًا بالإبقاء عليه في المركز السابع في النهاية أمام لويس هاميلتون الذي لم يكمل لفّات سريعة في النهاية وحاول العمل على محاكاة بعض اللفّات الطويلة، وأكمل الحصّة ثامنًا أمام إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|1
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|32
|1:17.940
|216.351
|2
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|34
|1:18.535
|0.595
|0.595
|214.711
|3
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|رينو
|35
|1:18.743
|0.803
|0.208
|214.144
|4
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|34
|1:18.838
|0.898
|0.095
|213.886
|5
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|رينو
|32
|1:19.113
|1.173
|0.275
|213.143
|6
|5
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|فيراري
|34
|1:19.175
|1.235
|0.062
|212.976
|7
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|26
|1:19.178
|1.238
|0.003
|212.968
|8
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|27
|1:19.308
|1.368
|0.130
|212.619
|9
|31
|إستيبان أوكون
|رينو
|رينو
|32
|1:19.496
|1.556
|0.188
|212.116
|10
|23
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|هوندا
|37
|1:19.643
|1.703
|0.147
|211.724
|11
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|33
|1:19.821
|1.881
|0.178
|211.252
|12
|11
|سيرجيو بيريز
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|34
|1:19.901
|1.961
|0.080
|211.041
|13
|3
|دانيال ريكاردو
|رينو
|رينو
|28
|1:19.987
|2.047
|0.086
|210.814
|14
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|33
|1:20.465
|2.525
|0.478
|209.561
|15
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|34
|1:20.490
|2.550
|0.025
|209.496
|16
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|فيراري
|29
|1:20.680
|2.740
|0.190
|209.003
|17
|26
|دانييل كفيات
|ألفا تاوري
|هوندا
|33
|1:20.729
|2.789
|0.049
|208.876
|18
|8
|رومان غروجان
|هاس
|فيراري
|32
|1:20.867
|2.927
|0.138
|208.520
|19
|18
|لانس سترول
|ريسينغ بوينت
|مرسيدس
|26
|1:20.983
|3.043
|0.116
|208.221
|20
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|34
|1:21.396
|3.456
|0.413
|207.164
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة البرتغال الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب الحرّة الثانية
|الكاتب
|مروان الوافي