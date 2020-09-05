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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / تقرير التجارب

بوتاس في صدارة التجارب الثالثة أمام ثنائيّ مكلارين في مونزا

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بوتاس في صدارة التجارب الثالثة أمام ثنائيّ مكلارين في مونزا
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استعاد فالتيري بوتاس الصدارة خلال التجارب الحرّة الثالثة من جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد، في الوقت الذي حقّقت فيه مكلارين المفاجأة بتواجد ثنائيّها مباشرة خلف المتصدّر.

بشكلٍ لافت فإنّ الحركة كانت محدودة للغاية على المسار في المراحل الأولى من الحصّة. إذ لم يُسجّل أوّل زمن إلّا بعد مرور أكثر من 20 دقيقة من بدايتها.

لكنّ الزحام تواصل مجدّدًا، حيث قال شارل لوكلير عبر اللاسلكي: "هل أنتم متأكّدون من أنّهم يحترمون متطلّبات عدم الإبطاء المفرط؟".

لكنّ لوكلير بدوره غفل بعض الشيء على الخطّ المستقيم الخلفي وسار ببطء نسبي وهو ما دفع لاندو نوريس لتجاوزه وانعطف لوكلير دون أن ينتبه له وكاد أن يحتكّ به، لكنّ سائق فيراري عاد للاعتذار منه بإشارة من يده عندما مرّ بجانبه على الخطّ المستقيم.

وتنوّعت برامج السائقين في البداية على صعيد الإطارات، حيث استخدم البعض تركيبة "سوفت"، فيما آثر البعض الآخر اختبار إطارات "ميديوم".

وبشكلٍ لافت فإنّ فيرشتابن كان الأسرع في الطلعة الأولى بالرغم من استخدامه إطارات "ميديوم" ونجح في تسجيل 1:20.456 دقيقة.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات "سوفت" من أجل إتمام آخر محاكاة قبل التوجّه إلى التجارب التأهيليّة.

وكان فالتيري بوتاس أوّل من يُحسّن زمنه بين سائقي الصدارة حيث سجّل 1:20.089 دقيقة ليتقدّم إلى الصدارة.

لكنّ زميله هاميلتون لم يكن قادرًا على تحقيق كسب كبير لدى انتقاله إلى الإطارات الألين، وكان أبطأ بـ 0.350 ثانية من زميله.

وبعد أن سجّل زمنًا سريعًا جدًا تواجد على إثره على بُعد 0.330 ثانية فقط عن بوتاس، واجه دانيال ريكاردو صوت قعقعة وارتجاجًا في سيارته، وبدا أنّهما صادران عن علبة التروس، حيث قال الأسترالي: "لديّ مشكلة، لديّ مشكلة".

وأوقف ريكاردو سيارته إلى جانب المسار مباشرة، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر مع بقاء 9 دقائق على النهاية.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 3 دقائق على النهاية، حيث سارع عددٌ من السائقين – خاصة أولئك الذين لم يُكملوا لفّة سريعة - للدخول إلى الحلبة.

ونجح حينها كارلوس ساينز الإبن للقفز إلى المركز الثاني بفارق 0.229 ثانية عن بوتاس المتصدّر.

وذهب المركز الثالث إلى زميله لاندو نوريس، بينما كان المركز الرابع من نصيب ريكاردو.

واضطرّ هاميلتون في اللحظات الأخيرة لتفادي التعرّض لحادث بسبب الزحام وعبر على العشب الجانبي بالتوجّه إلى المنعطف الأخير لتفادي الاصطدام بسيارة هاس.

ولم يتمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه على إطارات "سوفت" وبقي زمنه على إطارات "ميديوم" هو الأسرع له في هذه الحصّة لينهيها سادسًا.

وكان زميله أليكسندر ألبون قريبًا منه وفصل بينهما عُشرٌ من الثانية فقط في ظلّ تواجد التايلاندي في المركز السابع.

وحلّ إستيبان أوكون ثامنًا على متن سيارة رينو الثانية، بينما أكمل ثنائيّ ريسينغ بوينت لانس سترول وسيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 14 1:20.089     260.395
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 14 1:20.318 0.229 0.229 259.652
3 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 15 1:20.412 0.323 0.094 259.349
4 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 9 1:20.419 0.330 0.007 259.326
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 11 1:20.439 0.350 0.020 259.262
6 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 15 1:20.456 0.367 0.017 259.207
7 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 15 1:20.563 0.474 0.107 258.863
8 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 13 1:20.693 0.604 0.130 258.446
9 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 14 1:20.804 0.715 0.111 258.091
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 13 1:20.897 0.808 0.093 257.794
11 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 11 1:20.917 0.828 0.020 257.730
12 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 14 1:20.936 0.847 0.019 257.670
13 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 13 1:20.953 0.864 0.017 257.616
14 8 France رومان غروجان هاس فيراري 14 1:21.205 1.116 0.252 256.816
15 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 13 1:21.263 1.174 0.058 256.633
16 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 15 1:21.436 1.347 0.173 256.088
17 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 15 1:21.459 1.370 0.023 256.015
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 16 1:21.677 1.588 0.218 255.332
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 15 1:21.764 1.675 0.087 255.060
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 15 1:22.090 2.001 0.326 254.047
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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