بوتاس في صدارة التجارب الثالثة أمام ثنائيّ مكلارين في مونزا

بشكلٍ لافت فإنّ الحركة كانت محدودة للغاية على المسار في المراحل الأولى من الحصّة. إذ لم يُسجّل أوّل زمن إلّا بعد مرور أكثر من 20 دقيقة من بدايتها.

لكنّ الزحام تواصل مجدّدًا، حيث قال شارل لوكلير عبر اللاسلكي: "هل أنتم متأكّدون من أنّهم يحترمون متطلّبات عدم الإبطاء المفرط؟".

لكنّ لوكلير بدوره غفل بعض الشيء على الخطّ المستقيم الخلفي وسار ببطء نسبي وهو ما دفع لاندو نوريس لتجاوزه وانعطف لوكلير دون أن ينتبه له وكاد أن يحتكّ به، لكنّ سائق فيراري عاد للاعتذار منه بإشارة من يده عندما مرّ بجانبه على الخطّ المستقيم.

وتنوّعت برامج السائقين في البداية على صعيد الإطارات، حيث استخدم البعض تركيبة "سوفت"، فيما آثر البعض الآخر اختبار إطارات "ميديوم".

وبشكلٍ لافت فإنّ فيرشتابن كان الأسرع في الطلعة الأولى بالرغم من استخدامه إطارات "ميديوم" ونجح في تسجيل 1:20.456 دقيقة.

وعاد السائقون إثر ذلك على إطارات "سوفت" من أجل إتمام آخر محاكاة قبل التوجّه إلى التجارب التأهيليّة.

وكان فالتيري بوتاس أوّل من يُحسّن زمنه بين سائقي الصدارة حيث سجّل 1:20.089 دقيقة ليتقدّم إلى الصدارة.

لكنّ زميله هاميلتون لم يكن قادرًا على تحقيق كسب كبير لدى انتقاله إلى الإطارات الألين، وكان أبطأ بـ 0.350 ثانية من زميله.

وبعد أن سجّل زمنًا سريعًا جدًا تواجد على إثره على بُعد 0.330 ثانية فقط عن بوتاس، واجه دانيال ريكاردو صوت قعقعة وارتجاجًا في سيارته، وبدا أنّهما صادران عن علبة التروس، حيث قال الأسترالي: "لديّ مشكلة، لديّ مشكلة".

وأوقف ريكاردو سيارته إلى جانب المسار مباشرة، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر مع بقاء 9 دقائق على النهاية.

واستؤنفت الحصّة مع بقاء 3 دقائق على النهاية، حيث سارع عددٌ من السائقين – خاصة أولئك الذين لم يُكملوا لفّة سريعة - للدخول إلى الحلبة.

ونجح حينها كارلوس ساينز الإبن للقفز إلى المركز الثاني بفارق 0.229 ثانية عن بوتاس المتصدّر.

وذهب المركز الثالث إلى زميله لاندو نوريس، بينما كان المركز الرابع من نصيب ريكاردو.

واضطرّ هاميلتون في اللحظات الأخيرة لتفادي التعرّض لحادث بسبب الزحام وعبر على العشب الجانبي بالتوجّه إلى المنعطف الأخير لتفادي الاصطدام بسيارة هاس.

ولم يتمكّن فيرشتابن من تحسين زمنه على إطارات "سوفت" وبقي زمنه على إطارات "ميديوم" هو الأسرع له في هذه الحصّة لينهيها سادسًا.

وكان زميله أليكسندر ألبون قريبًا منه وفصل بينهما عُشرٌ من الثانية فقط في ظلّ تواجد التايلاندي في المركز السابع.

وحلّ إستيبان أوكون ثامنًا على متن سيارة رينو الثانية، بينما أكمل ثنائيّ ريسينغ بوينت لانس سترول وسيرجيو بيريز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: