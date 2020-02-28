بوتاس: فرق الفورمولا واحد تميل إلى "ألعاب غريبة" لإخفاء أدائها

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري مرارًا أنّ الحظيرة الإيطاليّة تتأخّر عن غريمتَيها مرسيدس وريد بُل بعد بدايتها الباهتة للتجارب الشتويّة مع سيارتها "اس.اف1000".

وتمكّن سيباستيان فيتيل من وضع فيراري في صدارة جدول الأزمنة للمرّة الأولى في اليوم ما قبل الأخير، لكنّه تأخّر عن أفضل أزمنة التجارب حتّى الآن – الذي يعود لبوتاس من الأسبوع الافتتاحيّ – بأكثر من ثانية.

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ بينوتو يُخفي الحقيقة حيال موقع فيراري في الترتيب التنافسيّ، قال بوتاس أنّ الألعاب بين الفرق لإخفاء أدائها الحقيقيّ ليست بالمفاجأة.

وقال الفنلنديّ: "إنّها للعبة غريبة في هذه الرياضة من ناحية قدر ما تُظهره من سرعتك في التجارب".

وأضاف: "الفرق وحدها هي التي تعلم وتيرتها الحقيقيّة. يُمكنها الحساب وإضافة كلّ شيء على صعيد الأداء، أيّ أزمنة يُمكنها تحقيقها نظريًا، ولا يُمكننا سوى التكهّن بما يقوم به الآخرون والقدر الذي يُبقون عليه".

وأكمل: "من الصعب تقييم الوضع. كما أنّنا تعلّمنا كفريق أنّه من المهمّ جدًا الحفاظ على تركيزنا على عملنا وأدائنا، والوقت سيحين في النهاية ليُظهر الجميع كامل أوراقهم".

وكانت فيراري قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أنّها ستُغيّر مقاربتها للتجارب بعد سقف التوقّعات العالي الذي رافق أداءها القويّ في التجارب الشتويّة العام الماضي وتبخّر ذلك في الجولة الافتتاحيّة في أستراليا.

وقال بوتاس أنّ التغيّر الكبير في الظروف بين التجارب والسباقات الأولى من الموسم يزيد من صعوبة تحديد الترتيب التنافسيّ.

وقال حيال ذلك: "دائمًا ما نحتاج لتذكير أنفسنا بأنّ هذه الظروف فريدة إلى حدٍ ما. خاصة في الفترات الصباحيّة والأوقات المتأخّرة من بعد الظهر، تكون حرارة الهواء في مستويات لا نراها عادة في الجوائز الكبرى".

وأضاف: "حرارة المسار تكون باردة جدًا في الصباح، وهو ما يسمح لك بالضغط بقوّة على اللفّات الطويلة على سبيل المثال، كون الإطارات لا ترتفع حراراتها بشكلٍ مفرط في تلك الظروف".

وأكمل: "نعلم أنّه سيكون هناك اختلافٌ كبيرٌ في ملبورن، من الواضح أنّها حلبة مختلفة، لكن حتّى بالعودة إلى هنا في مايو في برشلونة، فإنّ الشعور يكون مختلفًا كثيرًا حينها داخل السيارة".

وأردف: "نعلم ما علينا توقّعه إلى حدٍ ما، لكنّنا نحتاج لمواصلة تذكير أنفسنا بالفارق".

في المقابل بقي بوتاس مقتنعًا بأنّ ثلاثة فرق ستتنافس على الفوز في الجولة الافتتاحيّة في أستراليا في الـ 15 من مارس/آذار.

وقال: "من المستحيل التوصّل إلى استنتاجات حاسمة حول موقعك من التجارب. شعرنا بأنّنا عانينا حقًا في التجارب العام الماضي، ومن ثمّ حظينا بأداء قويٍ حقًا في ملبورن، لذا لا تعلم مطلقًا الحزم التي ستجلبها الفرق الأخرى للسباق الأوّل".

وأكمل: "حتّى بالنظر إلى أزمنة التجارب فمن الصعب قراءة شيء منها. أعتقد بأنّ ثلاثة فرقٍ ستتنافس على الفوز في بداية الموسم على الأقلّ".