بوتاس: فرص المنافسة على لقب البطولة بدأت تتلاشى

على الرغم من انطلاقه من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، إلّا أن بدايته السيئة دفعت بوتاس للتراجع للمركز الرابع خلال اللّفات الأولى قبل أن ينجح في التقدّم ويُنهي الجولة السادسة لهذا الموسم بالمركز الثالث.

وبات الفنلندي يبتعد بفارق 43 نقطة عن زميله بالفريق هاميلتون على صعيد ترتيب بطولة السائقين، وبفارق 6 نقاط عن فيرشتابن الذي يحتلّ المركز الثاني.

فاز سائق مرسيدس بالجولة الأولى من الموسم في النمسا الشهر الماضي، ولكن مُنذاك لم يتمكّن من الصعود إلى العتبة الأولى من منصة التتويج وسط إحراز زميله لأربعة انتصاراتٍ حتى الآن.

وقال بوتاس "إنّ التحليل الأوليّ يدّل على الانطلاقة السيئة. أعتقد بأنّ انطلاقتي من الخطّ لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، إذ كان من الممكن أن تكون ردّة فعلي أفضل كذلك".

وأضاف "لم أحصل على الانطلاقة المثالية التي كنت بحاجتها. وعلى هذا المسار، إذا حصل السائق بالخلف على الفجوة الهوائية منك وأنت لم تحصل على شيء، وإذا لم تكن انطلاقتك أفضل فإنك تدفع الثمن وهذا ما حصل".

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وأكمل "أنا محبط بالطبع. ما حدث لم يكن مثاليًا. ليس لديّ أدنى فكرة عن الفارق في النقاط، ولكنه كبيرٌ جدًا. أستطيع رؤية ابتعاد البطولة مرّة أخرى".

واختتم "سنحتاج إلى بعض الأيام للنظر في كلّ شيء ومعرفة الأخطاء التي حدثت. من الواضح بأنّ الوضع مخيبٌ للآمال للغاية في هذه المرحلة".

تجدر الإشارة إلى أنّ الجولة السابعة من البطولة ستُقام على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية يومَي 28 و30 آب/أغسطس.