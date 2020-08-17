فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس: فرص المنافسة على لقب البطولة بدأت تتلاشى

المشاركات
التعليقات
بوتاس: فرص المنافسة على لقب البطولة بدأت تتلاشى
من قبل:
, رئيس التحرير
17-08-2020

يعتقد السائق الفنلندي فالتيري بوتاس بأنّ فرص المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020 بدأت تتلاشى بعدما أنهى جائزة إسبانيا الكبرى في المركز الثالث خلف لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

على الرغم من انطلاقه من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، إلّا أن بدايته السيئة دفعت بوتاس للتراجع للمركز الرابع خلال اللّفات الأولى قبل أن ينجح في التقدّم ويُنهي الجولة السادسة لهذا الموسم بالمركز الثالث.

وبات الفنلندي يبتعد بفارق 43 نقطة عن زميله بالفريق هاميلتون على صعيد ترتيب بطولة السائقين، وبفارق 6 نقاط عن فيرشتابن الذي يحتلّ المركز الثاني.

فاز سائق مرسيدس بالجولة الأولى من الموسم في النمسا الشهر الماضي، ولكن مُنذاك لم يتمكّن من الصعود إلى العتبة الأولى من منصة التتويج وسط إحراز زميله لأربعة انتصاراتٍ حتى الآن.

وقال بوتاس "إنّ التحليل الأوليّ يدّل على الانطلاقة السيئة. أعتقد بأنّ انطلاقتي من الخطّ لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، إذ كان من الممكن أن تكون ردّة فعلي أفضل كذلك".

وأضاف "لم أحصل على الانطلاقة المثالية التي كنت بحاجتها. وعلى هذا المسار، إذا حصل السائق بالخلف على الفجوة الهوائية منك وأنت لم تحصل على شيء، وإذا لم تكن انطلاقتك أفضل فإنك تدفع الثمن وهذا ما حصل".

اقرأ أيضاً:

وأكمل "أنا محبط بالطبع. ما حدث لم يكن مثاليًا. ليس لديّ أدنى فكرة عن الفارق في النقاط، ولكنه كبيرٌ جدًا. أستطيع رؤية ابتعاد البطولة مرّة أخرى".

واختتم "سنحتاج إلى بعض الأيام للنظر في كلّ شيء ومعرفة الأخطاء التي حدثت. من الواضح بأنّ الوضع مخيبٌ للآمال للغاية في هذه المرحلة".

تجدر الإشارة إلى أنّ الجولة السابعة من البطولة ستُقام على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية يومَي 28 و30 آب/أغسطس.

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولانس سترول، ريسينغ بوينت وسيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

لويس هاميلتون، مرسيدس وفالتيري بوتاس، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولانس سترول، ريسينغ بوينت وسيرجيو بيريز، ريسينغ بوينت

تصوير: Mark Sutton / Motorsport Images

بينوتو متفاجئ من الكلام حيال تزايد التوتر في العلاقة مع فيتيل

المقال السابق

بينوتو متفاجئ من الكلام حيال تزايد التوتر في العلاقة مع فيتيل

المقال التالي

مشكلة المحرك تضع لوكلير خارج منافسات سباق إسبانيا

مشكلة المحرك تضع لوكلير خارج منافسات سباق إسبانيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
قائمة السائقين فالتيري بوتاس تسوق الآن
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس: فرص المنافسة على لقب البطولة بدأت تتلاشى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
42د

بوتاس: فرص المنافسة على لقب البطولة بدأت تتلاشى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة
فورمولا 1 فورمولا 1 / النتائج

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة

بينوتو متفاجئ من الكلام حيال تزايد التوتر في العلاقة مع فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو متفاجئ من الكلام حيال تزايد التوتر في العلاقة مع فيتيل

إندي  500: ماركو أندريتي يحرز قطب الانطلاق الأول
إندي كار إندي كار / تقرير التجارب التأهيليّة
16د

إندي  500: ماركو أندريتي يحرز قطب الانطلاق الأول

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير السباق

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي

روسي: الحادث "المروّع" يُظهر أنّ درّاجي الموتو جي بي عدائيّون بشكل مفرط
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: الحادث "المروّع" يُظهر أنّ درّاجي الموتو جي بي عدائيّون بشكل مفرط

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: حظر ضبط المحرّك "مفيدٌ" للفورمولا واحد

فيرشتابن يشرح غضبه بشأن الاستراتيجيّة في محادثاته مع مهندسه في سباق إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح غضبه بشأن الاستراتيجيّة في محادثاته مع مهندسه في سباق إسبانيا

أحدث الأخبار

مشكلة المحرك تضع لوكلير خارج منافسات سباق إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مشكلة المحرك تضع لوكلير خارج منافسات سباق إسبانيا

بوتاس: فرص المنافسة على لقب البطولة بدأت تتلاشى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
42د

بوتاس: فرص المنافسة على لقب البطولة بدأت تتلاشى

بينوتو متفاجئ من الكلام حيال تزايد التوتر في العلاقة مع فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو متفاجئ من الكلام حيال تزايد التوتر في العلاقة مع فيتيل

فيرشتابن يشرح غضبه بشأن الاستراتيجيّة في محادثاته مع مهندسه في سباق إسبانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن يشرح غضبه بشأن الاستراتيجيّة في محادثاته مع مهندسه في سباق إسبانيا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس: فرص المنافسة على لقب البطولة بدأت تتلاشى

42د
2
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد سباق برشلونة

3
فورمولا 1

بينوتو متفاجئ من الكلام حيال تزايد التوتر في العلاقة مع فيتيل

4
إندي كار

إندي  500: ماركو أندريتي يحرز قطب الانطلاق الأول

16د
5
موتو جي بي

موتو جي بي: دوفيزيوزو يفوز بسباق النمسا الدرامي في موسمه الأخير مع دوكاتي

أحدث ملفات الفيديو

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد 06:28
فورمولا 1

موسم 2020: الحقبة الذهبية للفورمولا واحد

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟ 09:13
فورمولا 1

ما الذي حصل للناشر النافخ في الفورمولا واحد؟

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006 00:31
فورمولا 1

الأبطال: فيليبي ماسا في البرازيل 2006

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار 02:52
فورمولا 1

عندما جاء ستالون إلى الفورمولا واحد وصور فيلماً عن إندي كار

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد 03:18
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

مشكلة المحرك تضع لوكلير خارج منافسات سباق إسبانيا
فورمولا 1

مشكلة المحرك تضع لوكلير خارج منافسات سباق إسبانيا

بوتاس: فرص المنافسة على لقب البطولة بدأت تتلاشى
فورمولا 1

بوتاس: فرص المنافسة على لقب البطولة بدأت تتلاشى

بينوتو متفاجئ من الكلام حيال تزايد التوتر في العلاقة مع فيتيل
فورمولا 1

بينوتو متفاجئ من الكلام حيال تزايد التوتر في العلاقة مع فيتيل

فيرشتابن يشرح غضبه بشأن الاستراتيجيّة في محادثاته مع مهندسه في سباق إسبانيا
فورمولا 1

فيرشتابن يشرح غضبه بشأن الاستراتيجيّة في محادثاته مع مهندسه في سباق إسبانيا

بيريز يؤكّد بأن عقوبته في سباق برشلونة غير عادلة على الإطلاق
فورمولا 1

بيريز يؤكّد بأن عقوبته في سباق برشلونة غير عادلة على الإطلاق

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.