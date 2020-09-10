بوتاس: فارق النقاط خلف هاميلتون ما زال كبيراً بالرغم من نتيجة مونزا

تمكن بوتاس من خفض الفارق خلف هاميلتون بثلاث نقاطٍ، بعد أن أنهى خامساً في مونزا بينما اكتفى بطل العالم ست مرات بالمركز السابع بعد أن تلقى عقوبة المرور والتوقف في خط الحظائر نظراً لدخوله خط الحظائر دون الانتباه لإشارة إغلاقه.

وبات الفارق بين الزميلين الآن 47 نقطة.

لكنّ بوتاس يعي أنه كان محظوظاً بالمتاعب التي واجهت هاميلتون بعد أن قدم الفنلندي انطلاقة ضعيفة في مونزا، لكنه ما زال غير راضٍ عن التقدم الطفيف الذي أحرزه في معركته أمام البريطاني.

فقال: "أعتقد أنه وكفريق، فقد كانت تلك بالتأكيد فرصة ضائعة (مونزا). لقد انطلقنا من الصف الأول، وكان بوسعنا الإنهاء بالمركزين الأول والثاني، لكنه كان سباقاً جنونياً".

وتابع: "لم يحالفني الحظ فقد توقف بعض السائقين قبل دخول سيارة الأمان والعلم الأحمر، لذا خرجوا أمامي. لكن البعض الآخر كان أسوأ حظاً مني. لذا، لم يكن السباق سيئاً بالكامل".

وأردف: "لو كنتُ في صدارة الترتيب العامّ قبل السباق، لكنتُ أكثر سروراً من نتيجة مونزا، لأن ذلك يعني تقدمي أكثر على منافسي".

واسترسل: "لكن من الواضح أنني ألاحق المتصدر، وأحتاج إلى خفضٍ أكبر للفارق إن أردتُ البقاء ضمن معركة اللقب. أشعر أنها كانت فرصة ضائعة. كان بوسعي تقديم عمل أفضل. لكن ذلك أصبح خلفي الآن".

وكان يبدو أن هاميلتون يسير على طريق تحقيق انتصار سهل آخر، قبل أن تتسبب عقوبة التوقف في خط الحظائر بتغيير حظوظه.

لكن وبعد تطبيق عقوبته، تمكن البريطاني من التقدم إلى المركز السابع، خلف زميله الفنلندي بمركزين، إضافة إلى تسجيل اللفة الأسرع في السباق.