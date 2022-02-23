بوتاس غير قلقٍ من قلّة لفّات ألفا روميو في اليوم الأوّل في برشلونة

أكمل روبرت كوبتسا السائق الاحتياطي للفريق تسع لفّات فقط عندما قاد السيارة في الفترة الصباحيّة، في حين أكمل بوتاس 23 لفّة أخرى في فترة ما بعد الظهر محتلًا المركز العاشر.

وكان رصيد الفريق البالغ 32 لفّة الأقلّ خلال اليوم، بينما أكمل فريق هاس، الذي واجه المتاعب هو الآخر، 43 لفّة.

وبالرغم من خسارته للكثير من الوقت الثمين على المسار، حافظ بوتاس على تفاؤله حيال يومه الأوّل كسائقٍ رسمي لألفا روميو.

وقال في هذا الصدد: "أجل، واجهنا بعض المشاكل، وللأسف كانت هذه المشاكل مكلفة على صعيد الوقت".

وأضاف: "بعضها تعلّق بالموثوقيّة، وبعضها كان لأسباب ميكانيكيّة. لكنّنا ندرك سببها بالكامل لحسن الحظّ، ونعلم كيفيّة حلّها، لكنّنا لم نتمتّع بوقتٍ كافٍ خلال اليوم لحلّها بالشكل المناسب".

وأكمل: "بالتأكيد تأثّر اليوم، أعني أنّنا نفتقر للمسافات، لكنّنا أكملنا بعض الطلعات على الأقل، لدينا فكرة حول كيفيّة التقدّم غدًا. نأمل فقط أن نحظى بيومين مقبلين جيّدين في برشلونة".

وكشف كوبتسا أنّه واجه مشكلتين مختلتين هذا الصباح، حيث قال: "عانينا من مجموعة من المشاكل. قام الشباب بعملٍ جيّد لحل واحدة منها".

وأضاف: "لكن عندما بدأنا بإكمال المزيد من اللفّات فقد اكتشفنا مشكلة أخرى سبق أن واجهناها لكن اعتقدنا بأنّه تمّ حلّها. لكن يبدو أنّها لم تُحلّ وخسرنا نصف يوم للأسف".

من جانبه أكّد ميك شوماخر أنّ يوم هاس تضرّر بسبب مشكلة في الأرضيّة.

وقال الألماني: "أعتقد بأن لا شيء مثيرٌ للقلق حيال ذلك. ربّما الابتسامة ليست عريضة بالشكل الذي أردناه".

وأضاف: "أكملنا 23 لفّة فقط بناءً على ما رأيته من جانبي، لذا من الواضح أنّنا أردنا إكمال المزيد، لكن تحدث هذه الأشياء، وعلينا الآن محاولة إكمال المزيد من اللفّات والتعويض غدًا".

وأكمل: "من الواضح أنّ الأرضيّة تضرّرت، أعقتد بأنّ كلّ فريق واجه ذلك. لذا فالمسألة تتمحور حول حلّ هذه المشكلة".