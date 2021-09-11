بوتاس: عدم الحصول على إحصائيات قطب الانطلاق الأوّل الرسمي في مونزا "مزعج"

لن يُحتسب قطب الانطلاق الأوّل لسباق مونزا لصالح سائق مرسيدس بشكلٍ رسمي بعد اختيار "فيا" منح ذلك اللقب للفائز بالسباق القصير الذي ستُعتمد صيغته في ثلاث جولات في المجمل هذا العام.

إذ أنّ قرار مرسيدس بمنح بوتاس محرّكه الرابع هذا الموسم قبيل تصفيات الجمعة، وهو قرار جاء بعد ملاحظة الفريق وجود مشكلة في وحدة طاقة فالتيري قرب نهاية التجارب الحرّة الأولى" وفق ما قاله أندرو شوفلين المسؤول عن الهندسة على المسار في الفريق، سيتسبّب في تراجعه إلى آخر شبكة الانطلاق في سباق الأحد.

وبعد ملاحقته لبوتاس طوال السباق القصير اليوم السبت، على إثر انطلاقة لويس هاميلتون الضعيفة من الصفّ الأوّل، فإنّ فيرشتابن سيحصل رسميًا على قطب الانطلاق الأوّل بشكلٍ مماثلٍ لما حدث سابقًا في حالات أخرى مثل عدم حصول مايكل شوماخر على لقب قطب الانطلاق الأوّل في سباق جائزة موناكو الكبرى 2012.

وعندما سُئل عن مدى انزعاجه، أجاب بوتاس: "بالتأكيد أنا منزعج لأنّني أنجزت المهمّة في آخر يومين".

وأضاف: "تُقدّم أداءً جيّدًا ويعود كلّ شيء إلى الصفر في اليوم التالي لتنطلق من آخر الترتيب. لكنّ تلك الأشياء خارجة عن سيطرتي ولن أضيّع طاقتي فيها لأنّه ليس بوسعي فعل أيّ شيء".

وأردف: "الأمر الوحيد الذي يُمكنني فعله هو محاولة تقديم أفضل أداء لي والضغط بأقصى سرعة غدًا. لكن على الأقلّ حصلت على بعض النقاط، كلّ نقطة مهمّة. بالنسبة لي وللفريق. هذه ميداليّة جميلة".

وفي ما يتعلّق بشعوره حيال بدء سباق الأحد من المركز الأخير بعد حدث مونزا "المثاليّ" حتّى الآن، قال بوتاس: "ما الذي يُمكنني قوله؟".

وأضاف: "كانت عطلة نهاية أسبوع مثاليّة حتّى الآن ومن ثمّ لديّ عقوبة شبكة الانطلاق. ذلك يحدث. لكن من الجيّد امتلاكنا لسيارة قويّة هنا، بوتيرة جيّدة. سأُقاتل غدًا لتحقيق أفضل مركزٍ ممكن. منصّة التتويج ممكنة. كلّ شيء ممكن بصدق".

وأردف: "إن نظرنا إلى سباق العام الماضي وما حدث (فوز بيير غاسلي بعد السباق الفوضويّ)، فلا تعلم ما قد يحدث مطلقًا، لذا سأواصل الضغط".