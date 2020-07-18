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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى / أخبار عاجلة

بوتاس شعر بأنّ لفّته الأخيرة في تصفيات المجر منحته فرصة تحقيق قطب الانطلاق الأوّل

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بوتاس شعر بأنّ لفّته الأخيرة في تصفيات المجر منحته فرصة تحقيق قطب الانطلاق الأوّل
18-07-2020

شعر فالتيري بوتاس ببعض الإحباط بعد أن خسر معركة قطب الانطلاق الأوّل لصالح زميله لويس هاميلتون في المجر، وذلك بعد أن اعتقد في البداية بأنّ لفّته الأخيرة منحته فرصة.

سيطرت مرسيدس على تصفيات جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد، حيث تقدّم هاميلتون ثنائيّة الفريق بعد أن تفوّق على بوتاس في اللحظات الأخيرة.

وتواجد بوتاس على بُعد ثمانية أعشارٍ من الثانية عن لانس سترول أقرب ملاحقيهما، لكنّ لفّته لم تكن كافية لحرمان هاميلتون من قطب الانطلاق الأوّل.

وقال بوتاس بعد التصفيات أنّه اعتقد بأنّ لفّته الأخيرة كانت جيّدة بما فيه الكفاية لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل بعد معاناته في اللفّة الأولى.

وعندما سُئل إن كان محبطًا، أجاب الفنلندي: "أجل، بالتأكيد. لاحظت في التجارب الحرّة أنّ الأداء سيكون متقاربًا بيننا في التصفيات، ولم يكن شعوري سيّئًا للغاية في التجارب الحرّة الثالثة".

وأضاف: "عانيت كثيرًا في المقطع الأوّل بالأساس منذ بداية القسم الأوّل وحتّى المراحل الأخيرة من القسم الثالث، لم أكن مرتاحًا بالكبح عند المنعطف الأوّل وكنت أخسر بعض الوقت هناك".

ثمّ تابع: "كما عانيت في المنعطف الثاني على صعيد انزلاق القسم الخلفي أحيانًا، لكن مع تحسّن المسار فإنّ السيارة عادت إلى وضعها الطبيعيّ".

وأكمل: "كانت اللفّة الأخيرة جيّدة في الحقيقة، اعتقدت بأنّ لديّ فرصة من خلال تلك اللفّة، لكنّ لويس كان أسرع بعُشر من الثانية".

ويتوجّه الفنلندي نحو السباق مُدافعًا عن أفضليّة 6 نقاط في صدارة بطولة السائقين أمام هاميلتون، لكنّه لم يصعد إلى منصّة التتويج في المجر منذ 2017.

وقال حيال ذلك: "الوتيرة قويّة (بالنسبة للسباق) بناءً على البيانات القليلة التي جمعناها من التجارب الأولى".

وأضاف: "بالطبع خسرنا التجارب الثانية، لذا هناك بعض نقاط الاستفهام، لكنّ الحزمة ستكون على ما يرام في السباق كذلك".

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