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بوتاس: سيكون من الصعب تجاوز سائقي فيراري ومكلارين في أوستن

اعترف فالتيري بوتاس أنه سيكون من الصعب عليه تجاوز سائقي فيراري ومكلارين في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، وبالتالي من الممكن أن يعاني من أجل العودة من عقوبة تراجعه على شبكة الانطلاق.

بوتاس: سيكون من الصعب تجاوز سائقي فيراري ومكلارين في أوستن

تأهّل الفنلندي في المركز الرابع في التصفيات على حلبة الأمريكيتين بالأمس، وذلك بعد لفة أخيرة "فوضوية"، ولكن مع عقوبة المحرك التي تعرض لها، فسينطلق بوتاس من المركز التاسع في سباق اليوم.

ومن أجل أن يدخل ضمن معركة المقدمة بين زميله في مرسيدس لويس هاميلتون وثنائي ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز، يتعيّن على بوتاس أن يتجاوز بيير غاسلي سائق ألفا تاوري وثنائي كل من مكلارين وفيراري.

"إنّها ليست السيارات السهلة في تجاوزها بكل تأكيد" قال بوتاس عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الفريقين اللذين يتنافسان حاليًا على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

وأضاف: "وبناء على ما شعرت به بالأمس، فقد كانت ملاحقة السيارة في الأمام صعبة للغاية، لكن على الأقل يبدو بأننا سنكون على موعد مع سباق بتوقفين بشكل أو بآخر، لذلك ستكون هنالك على الأقل فرصتان مع الاستراتيجية. ولا تعلم مطلقًا ما سيحدث، ولكن ستكون هنالك فرص".

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هذا واعترف بوتاس بأن لفته الأخيرة الحاسمة في القسم الثالث من التصفيات لم تسر مثل المخطط.

فقال: "حاولت قدر الإمكان أن أتواجد في مركز متقدم، لكن المقطع الأخير في تلك اللفة الأخيرة كان فوضويًا للغاية. أغلقت المكابح في الأمام وواجهت صعوبة في الاستجابة للانعطاف وخسرت الكثير من الوقت".

وتعقيبًا على وتيرة ريد بُل القوية بالأمس، قال بوتاس: "يوم الجمعة كانت وتيرتهم معقولة، ولكن ليست مذهلة، لذلك أعتقد بأنهم وجدوا اليوم وتيرة أكبر مما وجدنا نحن. شعوري على السيارة كان أفضل بكثير من الأمس، لكنّ ريد بُل حققت خطوة أكبر مع الأداء".

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