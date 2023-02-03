بوتاس: سيدل "شخص جيد" لدوره الجديد مع ساوبر

اعترف الفنلندي بأنه كان "من المحزن" رحيل فريدريك فاسور عن فريق ساوبر، ليصبح مدير فريق فيراري الجديد خلفاً للمدير السابق ماتيا بينوتو.

وكان فاسور يشغل منصبين معاً: المدير التنفيذي لدى ساوبر، ومدير الفريق، لكن سيدل سيشغل منصب المدير التنفيذي فقط وذلك بهدف التركيز على الصورة الأكبر لعمل مجموعة ساوبر استعداداً لدعم آودي المصنعي للفريق بدءاً من 2026.

وأشار بوتاس إلى أن فاسور كان السبب وراء دخوله الفورمولا 3 وجي بي 3، وأقنعه بالانضمام إلى ألفا روميو.

وأوضح كذلك بأنه لم يتعرف بعد بشكل جيد على سيدل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "التقيته منذ أسبوعين للمرة الأولى. إنه شخص لطيف ويمكنني أن أرى حماسته".

وأكمل: "يبدو أن لديه اتجاهاً واضحاً فيما يتعلق بالتعامل مع الفريق وتحفيز طاقم العمل. يبدو أنه يمتلك رؤية".

وتابع: "من الواضح أنه يعمل على استيعاب جميع المعلومات حول الفريق. أنا واثق أنه شخص جيد لهذا الدور".

فالتيري بوتاس تصوير: ألفا روميو

من جهته، أشار غوانيو جو زميل بوتاس لإعجابه بشخصية سيدل حتى الآن.

فقال: "لقد تواجدت مع أندرياس لفترات متعددة خلال الأسابيع الماضية. رأيت حقاً كيف يعمل على تحفيز الفريق".

وأكمل: "إنه متحفز حقاً لجمع الفريق سوية نحو مستقبل رائع. أشعر أنه شخص يعلم تماماً الجوانب التقنية ويعرف السائقين أيضاً".

وتابع: "بالطبع سيكون أسلوب العمل مختلفاً عن فريدريك، لكن لكل شخص طريقته في العمل".

واختتم: "لقد سمعت الكثير من الأمور الرائعة عنه من قبل أوسكار (بياستري). أتطلع قدماً للعمل معه".