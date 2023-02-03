السابق / مونتويا: "المنصب المهدد" قد يمنع فاسور من القيام بعمله كمدير لفريق فيراري التالي / فاسور: صداقتي مع وولف لا تضرّ بالعمل مع فيراري
فورمولا 1 أخبار

بوتاس: سيدل "شخص جيد" لدوره الجديد مع ساوبر

قال فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، أن أندرياس سيدل المدير التنفيذي الجديد لمجموعة ساوبر هو "شخص جيد" لهذا المنصب ضمن الشركة التي تشغّل فريق الفورمولا واحد.

بوتاس: سيدل "شخص جيد" لدوره الجديد مع ساوبر

اعترف الفنلندي بأنه كان "من المحزن" رحيل فريدريك فاسور عن فريق ساوبر، ليصبح مدير فريق فيراري الجديد خلفاً للمدير السابق ماتيا بينوتو.

وكان فاسور يشغل منصبين معاً: المدير التنفيذي لدى ساوبر، ومدير الفريق، لكن سيدل سيشغل منصب المدير التنفيذي فقط وذلك بهدف التركيز على الصورة الأكبر لعمل مجموعة ساوبر استعداداً لدعم آودي المصنعي للفريق بدءاً من 2026.

وأشار بوتاس إلى أن فاسور كان السبب وراء دخوله الفورمولا 3 وجي بي 3، وأقنعه بالانضمام إلى ألفا روميو.

وأوضح كذلك بأنه لم يتعرف بعد بشكل جيد على سيدل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "التقيته منذ أسبوعين للمرة الأولى. إنه شخص لطيف ويمكنني أن أرى حماسته".

وأكمل: "يبدو أن لديه اتجاهاً واضحاً فيما يتعلق بالتعامل مع الفريق وتحفيز طاقم العمل. يبدو أنه يمتلك رؤية".

وتابع: "من الواضح أنه يعمل على استيعاب جميع المعلومات حول الفريق. أنا واثق أنه شخص جيد لهذا الدور".

فالتيري بوتاس

فالتيري بوتاس

تصوير: ألفا روميو

اقرأ أيضاً:

من جهته، أشار غوانيو جو زميل بوتاس لإعجابه بشخصية سيدل حتى الآن.

فقال: "لقد تواجدت مع أندرياس لفترات متعددة خلال الأسابيع الماضية. رأيت حقاً كيف يعمل على تحفيز الفريق".

وأكمل: "إنه متحفز حقاً لجمع الفريق سوية نحو مستقبل رائع. أشعر أنه شخص يعلم تماماً الجوانب التقنية ويعرف السائقين أيضاً".

وتابع: "بالطبع سيكون أسلوب العمل مختلفاً عن فريدريك، لكن لكل شخص طريقته في العمل".

واختتم: "لقد سمعت الكثير من الأمور الرائعة عنه من قبل أوسكار (بياستري). أتطلع قدماً للعمل معه".

المشاركات
التعليقات

مونتويا: "المنصب المهدد" قد يمنع فاسور من القيام بعمله كمدير لفريق فيراري

فاسور: صداقتي مع وولف لا تضرّ بالعمل مع فيراري
ألفا روميو More from
ألفا روميو
بوتاس يرغب بالبقاء حتى انضمام آودي إلى ساوبر في الفورمولا واحد

بوتاس يرغب بالبقاء حتى انضمام آودي إلى ساوبر في الفورمولا واحد

فورمولا 1

بوتاس يرغب بالبقاء حتى انضمام آودي إلى ساوبر في الفورمولا واحد بوتاس يرغب بالبقاء حتى انضمام آودي إلى ساوبر في الفورمولا واحد

فاسور: الشراكة مع آودي "تغيير شامل" بالنسبة إلى ساوبر

فاسور: الشراكة مع آودي "تغيير شامل" بالنسبة إلى ساوبر

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

فاسور: الشراكة مع آودي "تغيير شامل" بالنسبة إلى ساوبر فاسور: الشراكة مع آودي "تغيير شامل" بالنسبة إلى ساوبر

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

أحدث الأخبار

"فيا" تكشف عن تسجيل ستّة مصنّعي محرّكات لموسم 2026

"فيا" تكشف عن تسجيل ستّة مصنّعي محرّكات لموسم 2026

فورمولا 1

"فيا" تكشف عن تسجيل ستّة مصنّعي محرّكات لموسم 2026 "فيا" تكشف عن تسجيل ستّة مصنّعي محرّكات لموسم 2026

ريد بُل تُطلق سيارتها الجديدة "آر.بي19" في نيويورك

ريد بُل تُطلق سيارتها الجديدة "آر.بي19" في نيويورك

فورمولا 1

ريد بُل تُطلق سيارتها الجديدة "آر.بي19" في نيويورك ريد بُل تُطلق سيارتها الجديدة "آر.بي19" في نيويورك

فورد ستُساعد في تزويد ريد بُل وألفا تاوري بدءًا من 2026

فورد ستُساعد في تزويد ريد بُل وألفا تاوري بدءًا من 2026

فورمولا 1

فورد ستُساعد في تزويد ريد بُل وألفا تاوري بدءًا من 2026 فورد ستُساعد في تزويد ريد بُل وألفا تاوري بدءًا من 2026

فيراري تشغّل محرك سيارتها 2023 للمرة الأولى

فيراري تشغّل محرك سيارتها 2023 للمرة الأولى

فورمولا 1

فيراري تشغّل محرك سيارتها 2023 للمرة الأولى فيراري تشغّل محرك سيارتها 2023 للمرة الأولى

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.