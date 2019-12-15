بوتاس سيحتاج لاستخراج النسخة "2.77" منه للفوز باللقب

بعد أن تواجد خلف زميله لويس هاميلتون خلال أوّل موسمَين له مع مرسيدس، حقّق بوتاس فوزًا مبكّرًا في الجولة الافتتاحيّة لموسم 2019 في ملبورن.

وأطلق ذلك الفوز، الذي تزامن مع تغيّر في سلوكه وازديادٍ واضحٍ في ثقته بنفسه، إشارة البعض إلى "النسخة 2.0 من بوتاس"، وبالرغم من أنّه لم يفرض منافسة على اللقب في مواجهة هاميلتون، إلّا أنّه تمكّن من تحقيق المركز الثاني في الترتيب العام بأريحيّة، وهي النتيجة الأفضل له في مسيرته.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" في نهاية الموسم عن حجم الخطوة التي يحتاج لتحقيقها من أجل إزاحة هاميلتون في العام المقبل، أجاب بوتاس: "أعتقد بأنّ المنافسة تُصبح أكثر قساوة عامًا بعد الآخر بين الفرق الثلاثة الكبرى في الحقيقة. بالتأكيد دائمًا ما يكون التغلّب على لويس صعبًا جدًا، لكنّ ذلك يعني التغلّب على السائقين الآخرين أيضاً".

وأكمل: "لكنّني أعلم أنّ لديّ السرعة والقدرة على القيام بذلك، لذا لا أعتقد بأنّني أحتاج لأيّة معجزات. أحتاج لدوزنة كلّ شيء، لذا لنقل أنّني أحتاج للنسخة 2.77 من بوتاس ربّما".

وجدّد بوتاس، الذي فاز أيضاً في أذربيجان، واليابان والولايات المتّحدة الكبرى، عقده بعامٍ لموسم 2020 بعد أن فضّلته السهام الفضيّة على حساب إستيبان أوكون.

وعندما سُئل عن تلخيصه لهذا الموسم المنقضي، أجاب الفنلندي: "كان عامًا جيّدًا جدًا على صعيد تحسين جميع الجوانب. كلّ جزء ممّا تحتاجه لتكون سائقًا مكتملًا، ما يُحدث الفارق من أجل تحقيق الانتصارات والنتائج، وأحتاج فقط لمواصلة التحسّن مع الفريق".

وأكمل: "تعلّمت الكثير حول نفسي بالتأكيد بين العام الماضي وهذا العام، وتعلّمت من كلّ الأخطاء من العام الماضي. ساعدني ذلك على أن أُصبح سائقًا أفضل".

وواصل شرحه بالقول: "من الواضح أنّني حظيت بالكثير من عطل نهاية الأسبوع التي كنت لأكون أفضل فيها بكثير لذا هناك الكثير من النقاط التي سنقوم بمراجعتها مع الفريق وإيجاد الأسباب".

وأردف: "سنتطرّق إلى التفاصيل ويُمكنني التعلّم من ذلك. لا يُمكنني تحديد الجوانب التي سننظر فيها ما عدا ثبات الأداء على مدار الموسم، وما يُؤثّر في ذلك".

وكان بوتاس قد بدأ عطلته بالمشاركة في رالي في بول ريكار وحقّق الفوز به على متن سيارة سيتروين "دي اس3 دبليو آر سي" نهاية الأسبوع الماضي.