بوتاس سيبحث عن خيار آخر في الفورمولا واحد إذا خسر مقعده مع مرسيدس

أعلنت مرسيدس يوم السبت بأنّ بطل العالم سبع مرّات لويس هاميلتون قد وقّع عقداً جديداً يمتدّ لعامَين، ليبقى في صفوف الفريق حتّى نهاية موسم 2023.

وبالتالي يظل المقعد الآخر في مرسيدس شاغراً لـ 2022، إذ ينتهي العقد الحالي لبوتاس مع نهاية هذا العام ويواجه منافسةً شديدة من ناشئ مرسيدس جورج راسل لمزاملة هاميلتون العام القادم.

كما أشار الصانع الألماني بأنّه سيتّخذ قراره خلال الصيف.

وتألق راسل خلال سباقه الوحيد مع مرسيدس في جائزة الصخير الكبرى العام الماضي، إذ كاد أن يفوز بالسباق خلال مشاركته الأولى، كما لفت الأنظار في تصفيات يوم السبت في النمسا بعد بلوغه القسم الثالث منها للمرّة الأولى مع ويليامز.

واعترف بوتاس بأنّ تمديد مرسيدس تعاونها مع هاميلتون كان "لا يستحقّ التفكير"، ويشعر بأنّ دوره بات وشيكاً للجلوس وبدء المفاوضات.

"لاحظت للتوّ بأنّنا بالفعل في شهر يوليو/تموز، والعطلة الصيفية في شهر أغسطس/آب ستحلّ بعد سباقَين فقط على إثر هذا" قال الفنلندي.

وأضاف: "لذا أنا واثق بأنّنا سنناقش ذلك عمّا قريب لكن ليس اليوم أو غداً".

وفي حال خسارة بوتاس لمقعده مع مرسيدس للعام القادم فإنّ الخيارات تبدو شحيحة أمامه لإيجاد فريق آخر نظراً لطبيعة سوق السائقين.

إذ يبدو أنّ ريد بُل، وألفا تاوري وويليامز فقط تملك مقاعد شاغرة للعام القادم، ليكون فريق ويليامز الخيار الواقعي الوحيد أمام الفنلندي للبقاء في الفورمولا واحد.

وأعرب بوتاس عن رغبته بالبقاء في الرياضة في حال خسارته مقعده مع السهام الفضية، لكنه لن يبحث عن خيارات بديلة إلّا عند الضرورة.

"من الواضح أنّني أرغب في توضيح الأمور مع الفريق، ومعرفة المخطّط، وأيّ سائق يريدون تواجده على متن السيارة الأخرى" قال بوتاس لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عندما سُئِل عمّا إذا كان يفكّر في خيارات بديلة على غرار ويليامز.

وأردف: "تمّ تأكيد بقاء لويس، والمقعد الآخر لا زال شاغراً، لذا على الفريق اتخاذ قراره. وأنا بحاجة لأن أحظى بهذه المحادثة".

وتابع: "لكنّي لا زلت أشعر بأنّه لا زال في مقدوري تقديم العطاء لعدّة سنوات. أستمتع بالتسابق وأحبّ الفورمولا واحد، لذا حتماً لم يحن الوقت بعد للانتقال لرياضة أخرى في الأعوام القادمة".

واسترسل: "إذا لم أستمرّ مع مرسيدس، فبالطبع سأبحث عن خياراتٍ أخرى. لكنه ليس شيئاً أحتاج للتفكير به في الوقت الراهن".

واستدرك: "كما أنّ الفريق الذي يدير أعمالي جيّد، ولم يخبروني بأيّ شيء حتّى الآن. لا أعلم ما إذا كانوا على اتصال مع أيّ أحد، لأنّهم يعلمون أهميّة التركيز على ما يجري حالياً وتقديم أفضل ما لدينا كفريق وبالنسبة لي شخصياً".

واختتم: "سيحلّ الوقت المناسب قريباً. لا أعلم بعد في أيّ يوم أو أسبوع، لكن نعم، أعتقد بأنّنا في حاجة للنظر لجميع الخيارات والوضع ككُلّ. لكن حالياً، تركيزي منصبّ على الغد".